https://ria.ru/20251022/avtomobil-2049804707.html
Прокуратура устанавливает причины ДТП, в котором пострадала беременная
Прокуратура устанавливает причины ДТП, в котором пострадала беременная - РИА Новости, 22.10.2025
Прокуратура устанавливает причины ДТП, в котором пострадала беременная
Водитель автомобиля скорой медицинской помощи, в аварии с которым в Новосибирской области пострадали три человека, по предварительным данным, не справился с... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:18:00+03:00
2025-10-22T12:18:00+03:00
2025-10-22T12:18:00+03:00
происшествия
новосибирская область
карасук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20251022/chelovek-2049774294.html
новосибирская область
карасук
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, карасук
Происшествия, Новосибирская область, Карасук
Прокуратура устанавливает причины ДТП, в котором пострадала беременная
Скорая с беременной, предварительно, опрокинулась в Сибири по ошибке водителя
НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи, в аварии с которым в Новосибирской области пострадали три человека, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщила прокуратура региона.
Дорожно-транспортное происшествие с автомобилем скорой медицинской помощи произошло в Краснозерском районе. Пострадали три человека, в том числе беременная женщина. Роды пришлось принимать на месте аварии, ребенок жив.
«
"По предварительным данным, водитель скорой помощи не справился с управлением. Прокуратура района контролирует ход и результаты уголовно-процессуальной проверки по факту ДТП, оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в районе", - говорится в сообщении.
По данными ведомства, на 306-м километре автодороги "Новосибирск - Кочки - Павлодар" автомобиль скорой помощи, перевозивший беременную женщину в перинатальный центр, расположенный в городе Карасук
, опрокинулся в кювет.
В результате водителя, фельдшера и роженицу доставили в Краснозерскую ЦРБ для оказания медицинской помощи. Пациентка "скорой" находится в реанимации, уточнили в прокуратуре.