Прокуратура устанавливает причины ДТП, в котором пострадала беременная

НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи, в аварии с которым в Новосибирской области пострадали три человека, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщила прокуратура региона.

Дорожно-транспортное происшествие с автомобилем скорой медицинской помощи произошло в Краснозерском районе. Пострадали три человека, в том числе беременная женщина. Роды пришлось принимать на месте аварии, ребенок жив.

« "По предварительным данным, водитель скорой помощи не справился с управлением. Прокуратура района контролирует ход и результаты уголовно-процессуальной проверки по факту ДТП, оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в районе", - говорится в сообщении.

По данными ведомства, на 306-м километре автодороги "Новосибирск - Кочки - Павлодар" автомобиль скорой помощи, перевозивший беременную женщину в перинатальный центр, расположенный в городе Карасук , опрокинулся в кювет.