Прокуратура устанавливает причины ДТП, в котором пострадала беременная - РИА Новости, 22.10.2025
12:18 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/avtomobil-2049804707.html
Прокуратура устанавливает причины ДТП, в котором пострадала беременная
Прокуратура устанавливает причины ДТП, в котором пострадала беременная - РИА Новости, 22.10.2025
Прокуратура устанавливает причины ДТП, в котором пострадала беременная
Водитель автомобиля скорой медицинской помощи, в аварии с которым в Новосибирской области пострадали три человека, по предварительным данным, не справился с... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:18:00+03:00
2025-10-22T12:18:00+03:00
происшествия
новосибирская область
карасук
https://ria.ru/20251022/chelovek-2049774294.html
новосибирская область
карасук
происшествия, новосибирская область, карасук
Происшествия, Новосибирская область, Карасук
Прокуратура устанавливает причины ДТП, в котором пострадала беременная

Скорая с беременной, предварительно, опрокинулась в Сибири по ошибке водителя

НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи, в аварии с которым в Новосибирской области пострадали три человека, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщила прокуратура региона.
Дорожно-транспортное происшествие с автомобилем скорой медицинской помощи произошло в Краснозерском районе. Пострадали три человека, в том числе беременная женщина. Роды пришлось принимать на месте аварии, ребенок жив.
«
"По предварительным данным, водитель скорой помощи не справился с управлением. Прокуратура района контролирует ход и результаты уголовно-процессуальной проверки по факту ДТП, оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в районе", - говорится в сообщении.
По данными ведомства, на 306-м километре автодороги "Новосибирск - Кочки - Павлодар" автомобиль скорой помощи, перевозивший беременную женщину в перинатальный центр, расположенный в городе Карасук, опрокинулся в кювет.
В результате водителя, фельдшера и роженицу доставили в Краснозерскую ЦРБ для оказания медицинской помощи. Пациентка "скорой" находится в реанимации, уточнили в прокуратуре.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Новосибирской области беременная пострадала в ДТП и затем родила
