https://ria.ru/20251022/avtomobil-2049756751.html
Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома
Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома - РИА Новости, 22.10.2025
Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома
Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома в Вашингтоне, водитель задержан, сообщила Секретная служба. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T08:26:00+03:00
2025-10-22T08:26:00+03:00
2025-10-22T09:25:00+03:00
в мире
сша
колумбия
вашингтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049763776_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_5caa621ded999b087a0261850e0dfa4f.jpg
https://ria.ru/20251022/natsgvardiya-2049745915.html
сша
колумбия
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049763776_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_eb814911f7547034be1c19f82d4e2d69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, колумбия, вашингтон
В мире, США, Колумбия, Вашингтон
Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома
В Вашингтоне автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома