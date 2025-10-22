Рейтинг@Mail.ru
Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома
08:26 22.10.2025 (обновлено: 09:25 22.10.2025)
Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома
Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома - РИА Новости, 22.10.2025
Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома
Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома в Вашингтоне, водитель задержан, сообщила Секретная служба. РИА Новости, 22.10.2025
Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома

В Вашингтоне автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого дома в Вашингтоне, водитель задержан, сообщила Секретная служба.
"Примерно в 22.37 (5.37 мск - ред.) человек въехал на автомобиле в ворота Секретной службы, ... в Вашингтоне, округ Колумбия. Человек был задержан", - написала Секретная служба в соцсети Х.
Отмечается, что автомобиль был осмотрен и признан безопасным, Секретная служба расследует причины произошедшего.
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Нацгвардия может остаться в Вашингтоне до лета 2026 года, сообщает ABC
