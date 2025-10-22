Эксперт объяснила, кому дадут автокредит после повышения утильсбора

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Возможное с 1 декабря повышение утильсбора не вызовет ажиотажа на рынке автокредитов, но их стоимость точно вырастет, рассказала Возможное с 1 декабря повышение утильсбора не вызовет ажиотажа на рынке автокредитов, но их стоимость точно вырастет, рассказала агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.

По ее словам, многие из желающих уже успели оформить автокредит заранее.

“В нашем сервисе подбора автокредита в сентябре количество заявок увеличилось всего на 3% по сравнению с августом, тогда как в августе прирост составлял 10%. В октябре динамика остается примерно на уровне сентября”, — рассказала она.

Вместе с тем, из-за грядущего подорожания целого сегмента машин и ужесточения требований к потенциальным заемщикам автокредиты подорожают и будут доступны еще меньшему числу граждан.