03:18 22.10.2025
Эксперт объяснила, кому дадут автокредит после повышения утильсбора
Эксперт объяснила, кому дадут автокредит после повышения утильсбора

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Возможное с 1 декабря повышение утильсбора не вызовет ажиотажа на рынке автокредитов, но их стоимость точно вырастет, рассказала агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.
По ее словам, многие из желающих уже успели оформить автокредит заранее.
Машины - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Автоэксперт рассказал, какие машины сложно продать на вторичке
19 октября, 02:15
“В нашем сервисе подбора автокредита в сентябре количество заявок увеличилось всего на 3% по сравнению с августом, тогда как в августе прирост составлял 10%. В октябре динамика остается примерно на уровне сентября”, — рассказала она.
Вместе с тем, из-за грядущего подорожания целого сегмента машин и ужесточения требований к потенциальным заемщикам автокредиты подорожают и будут доступны еще меньшему числу граждан.
Для комфортного обслуживания кредита на новый авто заемщику потребуется ежемесячный доход не менее 87 тысяч рублей, на подержанный — от 89 тысяч рублей. Минимален риск отказа при доходе 145–148 тысяч рублей (ПДН = 30%), заключила Солдатенкова.
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Юрист предупредила о рисках ввоза автомобилей из Европы
18 октября, 03:15
 
