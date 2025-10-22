Рейтинг@Mail.ru
В Австралии мужчину обвинили в краже игрушек Лабубу на 9 тысяч долларов - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/avstralija-2049884849.html
В Австралии мужчину обвинили в краже игрушек Лабубу на 9 тысяч долларов
В Австралии мужчину обвинили в краже игрушек Лабубу на 9 тысяч долларов - РИА Новости, 22.10.2025
В Австралии мужчину обвинили в краже игрушек Лабубу на 9 тысяч долларов
Мужчину в австралийском Мельбурне обвинили в краже 43 игрушек Лабубу общей стоимостью 9 тысяч долларов, сообщает австралийский телеканал ABC. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:31:00+03:00
2025-10-22T16:31:00+03:00
происшествия
мельбурн
виктория (австралия)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019800060_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e809e1bc43ff5513b6e4b84ef233d7be.jpg
https://rsport.ria.ru/20251013/sport-2048061270.html
мельбурн
виктория (австралия)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019800060_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fc0cdc6e2e10fe860339855054a10da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мельбурн, виктория (австралия), сша
Происшествия, Мельбурн, Виктория (Австралия), США
В Австралии мужчину обвинили в краже игрушек Лабубу на 9 тысяч долларов

В Австралии мужчина украл 43 игрушки Лабубу на 9 тысяч долларов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДевушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу
Девушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Девушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мужчину в австралийском Мельбурне обвинили в краже 43 игрушек Лабубу общей стоимостью 9 тысяч долларов, сообщает австралийский телеканал ABC.
"Полиция штата Виктория в ходе обыска частной собственности на западе Мельбурна во вторник обнаружила 43 игрушки Лабубу. Общая стоимость игрушек оценивается в 9 тысяч долларов США. Сорокалетнему мужчине были предъявлены обвинения в краже, он был отпущен под залог с последующей явкой в магистратский суд Мельбурна", - сообщает ABC.
Австралийский телеканал отмечает, что некоторые из изъятых игрушек выпускались ограниченным тиражом, стоимость каждой из них составляет около 500 долларов.
Лабубу - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновившись скандинавской мифологией. Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Лабубу начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах.
В первом полугодии 2025 года благодаря ажиотажному спросу на брелоки и фигурки Лабубу Pop Mart нарастила прибыль почти в пять раз, до 4,7 миллиарда юаней (52,6 миллиарда рублей).
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Карпин пошутил о Лабубу на 500-рублевой купюре
13 октября, 21:05
 
ПроисшествияМельбурнВиктория (Австралия)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала