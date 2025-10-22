https://ria.ru/20251022/avstralija-2049884849.html
В Австралии мужчину обвинили в краже игрушек Лабубу на 9 тысяч долларов
Мужчину в австралийском Мельбурне обвинили в краже 43 игрушек Лабубу общей стоимостью 9 тысяч долларов, сообщает австралийский телеканал ABC. РИА Новости, 22.10.2025
В Австралии мужчину обвинили в краже игрушек Лабубу на 9 тысяч долларов
В Австралии мужчина украл 43 игрушки Лабубу на 9 тысяч долларов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мужчину в австралийском Мельбурне обвинили в краже 43 игрушек Лабубу общей стоимостью 9 тысяч долларов, сообщает австралийский телеканал ABC.
"Полиция штата Виктория
в ходе обыска частной собственности на западе Мельбурна
во вторник обнаружила 43 игрушки Лабубу. Общая стоимость игрушек оценивается в 9 тысяч долларов США
. Сорокалетнему мужчине были предъявлены обвинения в краже, он был отпущен под залог с последующей явкой в магистратский суд Мельбурна", - сообщает ABC.
Австралийский телеканал отмечает, что некоторые из изъятых игрушек выпускались ограниченным тиражом, стоимость каждой из них составляет около 500 долларов.
Лабубу - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновившись скандинавской мифологией. Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Лабубу начался в 2024 году - сначала в Азии
, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах.
В первом полугодии 2025 года благодаря ажиотажному спросу на брелоки и фигурки Лабубу Pop Mart нарастила прибыль почти в пять раз, до 4,7 миллиарда юаней (52,6 миллиарда рублей).