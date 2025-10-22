В Австралии мужчину обвинили в краже игрушек Лабубу на 9 тысяч долларов

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мужчину в австралийском Мельбурне обвинили в краже 43 игрушек Лабубу общей стоимостью 9 тысяч долларов, сообщает австралийский телеканал ABC.

Австралийский телеканал отмечает, что некоторые из изъятых игрушек выпускались ограниченным тиражом, стоимость каждой из них составляет около 500 долларов.

В первом полугодии 2025 года благодаря ажиотажному спросу на брелоки и фигурки Лабубу Pop Mart нарастила прибыль почти в пять раз, до 4,7 миллиарда юаней (52,6 миллиарда рублей).