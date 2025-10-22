Рейтинг@Mail.ru
При атаке беспилотников ВСУ на Новгородскую область пострадавших нет - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 22.10.2025
При атаке беспилотников ВСУ на Новгородскую область пострадавших нет
При атаке беспилотников ВСУ на Новгородскую область пострадавших нет - РИА Новости, 22.10.2025
При атаке беспилотников ВСУ на Новгородскую область пострадавших нет
Пострадавших при атаке двух беспилотников в Новгородской области нет, сообщил губернатор региона Александр Дронов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
новгородская область
александра дронова
министерство обороны рф (минобороны рф)
новгородская область
При атаке беспилотников ВСУ на Новгородскую область пострадавших нет

При атаке двух беспилотников ВСУ на Новгородскую область пострадавших нет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Пострадавших при атаке двух беспилотников в Новгородской области нет, сообщил губернатор региона Александр Дронов в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что ночью со вторника на среду силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожено два БПЛА.
"Пострадавших нет. Спасибо ребятам за работу! Уважаемые новгородцы, при обнаружении БПЛА просим сохранять спокойствие и обо всех возможных ситуациях сообщать по номеру 112", - сообщил Дронов.
Он добавил, что держит ситуацию под контролем.
Как сообщили ранее в Минобороны РФ, силы ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
