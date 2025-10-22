https://ria.ru/20251022/ataka-2049758990.html
При атаке беспилотников ВСУ на Новгородскую область пострадавших нет
При атаке беспилотников ВСУ на Новгородскую область пострадавших нет
Пострадавших при атаке двух беспилотников в Новгородской области нет, сообщил губернатор региона Александр Дронов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2025
новгородская область
