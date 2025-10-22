Рейтинг@Mail.ru
Глава Форума армянских союзов Европы раскритиковал атаки на ААЦ - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/armeniya-2049913297.html
Глава Форума армянских союзов Европы раскритиковал атаки на ААЦ
Глава Форума армянских союзов Европы раскритиковал атаки на ААЦ - РИА Новости, 22.10.2025
Глава Форума армянских союзов Европы раскритиковал атаки на ААЦ
Атаки на представителей Армянской апостольской церкви (ААЦ) и ее защитников, которые инициирует премьер-министр Армении Никол Пашинян, нарушают принципы... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:30:00+03:00
2025-10-22T18:30:00+03:00
в мире
армения
самвел карапетян
никол пашинян
вардан гукасян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048918203_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_44a84e86c9bb22da32b0e398f37898ba.jpg
https://ria.ru/20251022/pashinyan-2049887789.html
https://ria.ru/20251017/aats-2048753097.html
https://ria.ru/20251021/armeniya-2049724787.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048918203_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_4dbe48a1224bf7934ca7360449ed411e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, самвел карапетян, никол пашинян, вардан гукасян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Вардан Гукасян, Армянская апостольская церковь
Глава Форума армянских союзов Европы раскритиковал атаки на ААЦ

Григорян: атаки на представителей ААЦ нарушают принципы демократии

© Getty Images / venemamaМонастырь Эчмиадзин
Монастырь Эчмиадзин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Getty Images / venemama
Монастырь Эчмиадзин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 22 окт - РИА Новости. Атаки на представителей Армянской апостольской церкви (ААЦ) и ее защитников, которые инициирует премьер-министр Армении Никол Пашинян, нарушают принципы демократии и прав человека, заявил РИА Новости президент Форума армянских союзов Европы и армянской общины Словакии Ашот Григорян.
"То, что творится в Армении, переходит абсолютно все границы понимания демократии и прав человека", - сказал Григорян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Пашинян пригрозил отобрать храмы у Армянской апостольской церкви
16:39
Он указал, что в Армении был арестован и заключен на 2 месяца под стражу оппозиционный мэр Гюмри Вардан Гукасян, который выступил в защиту церкви. "Он армянин, а любой уважающий себя армянин должен свое слово сказать в защиту армянской церкви" - сказал Григорян.
Он также напомнил, что в Армении был арестован предприниматель и меценат Самвел Карапетян, который также вступился за церковь. "Он (Карапетян - ред.) посмел заступиться за католикоса, который для нас всех святой человек, когда против него (католикоса - ред.) начались в Армении со стороны Пашиняна нападки, Карапетян сказал свое слово, и в результате он оказался в тюрьме. Он до сих пор там находится", - сказал Григорян, добавив, что после этого нападки на церковь не прекратились, и стало известно о задержании церковнослужителей, включая архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна.
Он считает, что к нападкам властей Армении на ААЦ необходимо привлекать больше внимания. "То, что творится в Европе, вокруг России, Украины, все прекрасно знают, а то, что творится в Армении - это немного в стороне. Потому что для всех больше важна ситуация между Украиной и Россией, чем то, что в Армении диким образом подавляют любые проявления собственного слова, любое проявление (несогласия - ред.), если премьер-министр Пашинян думает, что это опасно для его правительства", - отметил Григорян, добавив, что по линии диаспоры обращают внимание общественности и церковных организаций на ситуацию в Армении.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Главы армянских епархий обвинили власти в намерении разрушить ААЦ
17 октября, 01:56
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* запрещена в РФ как экстремистская
Архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Прокуратура Армении обжаловала приговор архиепископу Аджапахяну
Вчера, 23:42
 
В миреАрменияСамвел КарапетянНикол ПашинянВардан ГукасянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала