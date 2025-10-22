Глава Форума армянских союзов Европы раскритиковал атаки на ААЦ

БРАТИСЛАВА, 22 окт - РИА Новости. Атаки на представителей Армянской апостольской церкви (ААЦ) и ее защитников, которые инициирует премьер-министр Армении Никол Пашинян, нарушают принципы демократии и прав человека, заявил РИА Новости президент Форума армянских союзов Европы и армянской общины Словакии Ашот Григорян.

Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.