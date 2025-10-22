Глава Форума армянских союзов Европы раскритиковал атаки на ААЦ

БРАТИСЛАВА, 22 окт - РИА Новости. Атаки на представителей Армянской апостольской церкви (ААЦ) и ее защитников, которые инициирует премьер-министр Армении Никол Пашинян, нарушают принципы демократии и прав человека, заявил РИА Новости президент Форума армянских союзов Европы и армянской общины Словакии Ашот Григорян.
"То, что творится в Армении, переходит абсолютно все границы понимания демократии и прав человека", - сказал Григорян.
Он указал, что в Армении был арестован и заключен на 2 месяца под стражу оппозиционный мэр Гюмри Вардан Гукасян, который выступил в защиту церкви. "Он армянин, а любой уважающий себя армянин должен свое слово сказать в защиту армянской церкви" - сказал Григорян.
Он также напомнил, что в Армении был арестован предприниматель и меценат Самвел Карапетян, который также вступился за церковь. "Он (Карапетян - ред.) посмел заступиться за католикоса, который для нас всех святой человек, когда против него (католикоса - ред.) начались в Армении со стороны Пашиняна нападки, Карапетян сказал свое слово, и в результате он оказался в тюрьме. Он до сих пор там находится", - сказал Григорян, добавив, что после этого нападки на церковь не прекратились, и стало известно о задержании церковнослужителей, включая архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна.
Он считает, что к нападкам властей Армении на ААЦ необходимо привлекать больше внимания. "То, что творится в Европе, вокруг России, Украины, все прекрасно знают, а то, что творится в Армении - это немного в стороне. Потому что для всех больше важна ситуация между Украиной и Россией, чем то, что в Армении диким образом подавляют любые проявления собственного слова, любое проявление (несогласия - ред.), если премьер-министр Пашинян думает, что это опасно для его правительства", - отметил Григорян, добавив, что по линии диаспоры обращают внимание общественности и церковных организаций на ситуацию в Армении.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
