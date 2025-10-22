Рейтинг@Mail.ru
Власти Армении наносят ущерб интересам страны, заявили в диаспоре - РИА Новости, 22.10.2025
03:22 22.10.2025
Власти Армении наносят ущерб интересам страны, заявили в диаспоре
Власти Армении наносят ущерб интересам страны, заявили в диаспоре

© Кадр видео из соцсетейЗадержание мэра Гюмри Вардана Гукасяна
Задержание мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Власти Армении своими действиями наносят серьезный ущерб интересам страны, заявил РИА Новости представитель армянской диаспоры в США, главный редактор газеты "Калифорнийский курьер" Арут Сасунян в связи с новым случаем нападок на оппозиционных политиков и арестом мэра Гюмри.
"Армянский народ должен пробудиться и начать протестовать. Необходимо потребовать, чтобы Пашинян ушел в отставку. Он наносит серьезный ущерб интересам Армении и должен немедленно подать в отставку", - сказал Сасунян.
Он подчеркнул, что ни в коем случае не призывает к насилию. По его словам, все перемены должны проходить мирно.
"Я не выступаю за насилие. Я хочу мирной смены правительства", - отметил Сасунян.
Во вторник суд в Армении арестовал на два месяца оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна, сообщила журналистам его адвокат Заруи Постанджян. Ранее другой адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "получение взятки", назвав это политическим преследованием.
Ранее в октябре суд приговорил к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к свержению власти архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна. В письме своим сторонникам владыка пообещал, что теперь он станет большей угрозой руководству Армении, чем раньше.
