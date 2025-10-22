Власти Армении наносят ущерб интересам страны, заявили в диаспоре

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Власти Армении своими действиями наносят серьезный ущерб интересам страны, заявил РИА Новости представитель армянской диаспоры в США, главный редактор газеты "Калифорнийский курьер" Арут Сасунян в связи с новым случаем нападок на оппозиционных политиков и арестом мэра Гюмри.

"Армянский народ должен пробудиться и начать протестовать. Необходимо потребовать, чтобы Пашинян ушел в отставку. Он наносит серьезный ущерб интересам Армении и должен немедленно подать в отставку", - сказал Сасунян.

Он подчеркнул, что ни в коем случае не призывает к насилию. По его словам, все перемены должны проходить мирно.

"Я не выступаю за насилие. Я хочу мирной смены правительства", - отметил Сасунян.

Во вторник суд в Армении арестовал на два месяца оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна , сообщила журналистам его адвокат Заруи Постанджян. Ранее другой адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "получение взятки", назвав это политическим преследованием.