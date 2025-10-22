МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Шеварган Кунджумов, бросивший две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и напавший с ножом на полицейских в Москве, признал вину и не возражал против продления ему срока ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала Преображенского суда Москвы.

Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о продлении Кунджумову срока ареста на один месяц.

Из озвученных в суде материалов дела следует, что Кунджумов признал вину, сам он не возражал против удовлетворения прошения о продлении ему ареста, коротко заявив об этом суду.

В августе столичный главк СК РФ сообщил, что на Щелковском шоссе в Москве мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ " Жилищник ", а затем напал с ножом на сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Как уточняли в ведомстве, при задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Также выяснилось, что подозреваемый является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство, ранее судим в том числе за совершение преступлений против общественной безопасности и госвласти.

Преображенский суд столицы в конце августа отправил Кунджумова в СИЗО.