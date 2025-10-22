https://ria.ru/20251022/arest-2049915618.html
Напавший с ножом на полицейских в Москве признал вину
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Шеварган Кунджумов, бросивший две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и напавший с ножом на полицейских в Москве, признал вину и не возражал против продления ему срока ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала Преображенского суда Москвы.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о продлении Кунджумову срока ареста на один месяц.
Из озвученных в суде материалов дела следует, что Кунджумов признал вину, сам он не возражал против удовлетворения прошения о продлении ему ареста, коротко заявив об этом суду.
В августе столичный главк СК РФ
сообщил, что на Щелковском шоссе в Москве
мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник
", а затем напал с ножом на сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
Как уточняли в ведомстве, при задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Также выяснилось, что подозреваемый является уроженцем Саратова
и имеет российское гражданство, ранее судим в том числе за совершение преступлений против общественной безопасности и госвласти.
Преображенский суд столицы в конце августа отправил Кунджумова в СИЗО.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Кунджумов ранее был судим по нескольким статьям, в том числе за подготовку к теракту и незаконный оборот оружия. В 2019 году он был осужден почти на восемь лет лишения свободы.