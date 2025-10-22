Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на сотрудника Росгвардии
18:03 22.10.2025 (обновлено: 18:41 22.10.2025)
В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на сотрудника Росгвардии
В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на сотрудника Росгвардии - РИА Новости, 22.10.2025
В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на сотрудника Росгвардии
Молодой человек, ударивший несколько раз ножом сотрудника Росгвардии в Новой Москве, арестован, сообщили в столичном главке СК России. РИА Новости, 22.10.2025
В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на сотрудника Росгвардии

В Москве арестован мужчина, несколько раз ударивший ножом сотрудника Росгвардии

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Молодой человек, ударивший несколько раз ножом сотрудника Росгвардии в Новой Москве, арестован, сообщили в столичном главке СК России.
Ранее ведомство сообщало, что 19 октября в Новой Москве сотрудником Росгвардии по подозрению в распространении наркотических средств был остановлен молодой человек. Уточняется, что в ходе проверки документов фигурант напал на сотрудника правоохранительного органа и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия. В результате сотрудник был госпитализирован в одну из городских больниц. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее фигурант дела был задержан.
«

"По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили РИА Новости в суде, Максима Бармина, обвиняемого в нападении на сотрудника, арестовали на срок 1 месяц 29 суток.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Москве задержали трех мужчин, напавших на полицейского
14 октября, 19:57
 
