В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на сотрудника Росгвардии

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Молодой человек, ударивший несколько раз ножом сотрудника Росгвардии в Новой Москве, арестован, сообщили в столичном главке СК России.
Ранее ведомство сообщало, что 19 октября в Новой Москве сотрудником Росгвардии по подозрению в распространении наркотических средств был остановлен молодой человек. Уточняется, что в ходе проверки документов фигурант напал на сотрудника правоохранительного органа и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия. В результате сотрудник был госпитализирован в одну из городских больниц. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее фигурант дела был задержан.
"По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как уточнили РИА Новости в суде, Максима Бармина, обвиняемого в нападении на сотрудника, арестовали на срок 1 месяц 29 суток.
14 октября, 19:57