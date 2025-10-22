Позиции России и Алжира на международной арене совпадают, заявил депутат

Человек с нарисованным на лице флагом Алжира. Архивное фото

Человек с нарисованным на лице флагом Алжира

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. Позиции Москвы и Алжира на международной арене совпадают по многим вопросам, отношения между странами носят стратегический характер в регионе, заявил в беседе с РИА Новости представитель парламентской группы алжирско-российской дружбы в Национальном народном собрании Мухаммед Туиль.

"Наши отношения не ограничиваются экономическими интересами - напротив, они приобрели характер серьезного политического сотрудничества: позиции Москвы Алжира традиционно совпадают по многим международным и региональным вопросам, включая палестинскую проблему и борьбу с неоколониализмом", - сказал он.

Парламентарий также отметил, что с 2001 года между странами действует соглашение о стратегическом партнерстве.

"Могу со всей уверенностью заявить, что Алжир - ключевой стратегический партнер России в северной части Средиземноморья и Африки", - добавил он.