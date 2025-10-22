https://ria.ru/20251022/alzhir-2049758321.html
Позиции России и Алжира на международной арене совпадают, заявил депутат
Позиции России и Алжира на международной арене совпадают, заявил депутат - РИА Новости, 22.10.2025
Позиции России и Алжира на международной арене совпадают, заявил депутат
Позиции Москвы и Алжира на международной арене совпадают по многим вопросам, отношения между странами носят стратегический характер в регионе, заявил в беседе с РИА Новости
в мире
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. Позиции Москвы и Алжира на международной арене совпадают по многим вопросам, отношения между странами носят стратегический характер в регионе, заявил в беседе с РИА Новости представитель парламентской группы алжирско-российской дружбы в Национальном народном собрании Мухаммед Туиль.
"Наши отношения не ограничиваются экономическими интересами - напротив, они приобрели характер серьезного политического сотрудничества: позиции Москвы
и Алжира
традиционно совпадают по многим международным и региональным вопросам, включая палестинскую проблему и борьбу с неоколониализмом", - сказал он.
Парламентарий также отметил, что с 2001 года между странами действует соглашение о стратегическом партнерстве.
"Могу со всей уверенностью заявить, что Алжир - ключевой стратегический партнер России
в северной части Средиземноморья
и Африки", - добавил он.
По его словам, товарооборот между Россией и Алжиром составляет 2,5 миллиарда долларов, а сотрудничество в военно-технической сфере оценивается в 7-12 миллиардов.