https://ria.ru/20251022/alimenty-2049735105.html
Названо количество осужденных за неуплату алиментов за полгода в России
Названо количество осужденных за неуплату алиментов за полгода в России - РИА Новости, 22.10.2025
Названо количество осужденных за неуплату алиментов за полгода в России
Более 18 тысяч человек за полгода осудили в России за неуплату алиментов, больше трети из них - женщины, сказано в статистике судебного департамента при... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T02:01:00+03:00
2025-10-22T02:01:00+03:00
2025-10-22T02:01:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152466/64/1524666437_0:253:2001:1378_1920x0_80_0_0_a6d87f2161723f51a69c40121cc23128.jpg
https://rsport.ria.ru/20251009/arshavin-2047270207.html
https://ria.ru/20251006/isk-2046567988.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152466/64/1524666437_35:0:1963:1446_1920x0_80_0_0_86190406d5db67d7a7de715414778f26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Названо количество осужденных за неуплату алиментов за полгода в России
В России за неуплату алиментов за полгода осудили более 18 тысяч человек
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 18 тысяч человек за полгода осудили в России за неуплату алиментов, больше трети из них - женщины, сказано в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Общее число осужденных по части 1 статьи 157 УК РФ - 18 152 человека, 6,5 тысячи из них - женщины, при этом из них 50 совершили преступление, будучи беременными.
Большинство осужденных в возрасте от 35 до 45 лет, со средним образованием. Среди них 49 предпринимателей и один сотрудник правоохранительных органов.
Как указано в данных департамента, 1268 человек за полгода отправились в колонию на небольшие сроки до года, чуть меньшее число отделалось условными сроками, 116 подсудимым суды назначили штрафы, примерно 14 тысяч человек получили исправительные или обязательные работы.
По части 2 статьи 157, которая предусматривает ответственность за для выросших детей за отказ выплачивать средства на содержание нетрудоспособных родителей, за полгода осуждено 11 человек, в том числе две женщины.