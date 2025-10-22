Рейтинг@Mail.ru
Названо количество осужденных за неуплату алиментов за полгода в России - РИА Новости, 22.10.2025
02:01 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/alimenty-2049735105.html
Названо количество осужденных за неуплату алиментов за полгода в России
Названо количество осужденных за неуплату алиментов за полгода в России - РИА Новости, 22.10.2025
Названо количество осужденных за неуплату алиментов за полгода в России
Более 18 тысяч человек за полгода осудили в России за неуплату алиментов, больше трети из них - женщины, сказано в статистике судебного департамента при... РИА Новости, 22.10.2025
Названо количество осужденных за неуплату алиментов за полгода в России

В России за неуплату алиментов за полгода осудили более 18 тысяч человек

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 18 тысяч человек за полгода осудили в России за неуплату алиментов, больше трети из них - женщины, сказано в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Общее число осужденных по части 1 статьи 157 УК РФ - 18 152 человека, 6,5 тысячи из них - женщины, при этом из них 50 совершили преступление, будучи беременными.
9 октября, 13:46
Аршавин просит суд снизить размер алиментов до 1/6 части своих доходов
9 октября, 13:46
Большинство осужденных в возрасте от 35 до 45 лет, со средним образованием. Среди них 49 предпринимателей и один сотрудник правоохранительных органов.
Как указано в данных департамента, 1268 человек за полгода отправились в колонию на небольшие сроки до года, чуть меньшее число отделалось условными сроками, 116 подсудимым суды назначили штрафы, примерно 14 тысяч человек получили исправительные или обязательные работы.
По части 2 статьи 157, которая предусматривает ответственность за для выросших детей за отказ выплачивать средства на содержание нетрудоспособных родителей, за полгода осуждено 11 человек, в том числе две женщины.
6 октября, 07:53
Актер из "Папиных дочек" подал иск на алименты к экс-супруге
6 октября, 07:53
 
Россия
 
 
