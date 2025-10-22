Российский рынок акций заметно снизился по итогам основных торгов вторника

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости, Никола Косич. Российский рынок акций заметно снизился по итогам основной торговой сессии вторника на фоне геополитической неопределенности, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 4,1% - до 2 632,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,08%, до 1 019,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,23%, до 1 063,09 пункта.
Индекс заметно усилил снижение ближе к окончанию основной торговой сессии на фоне сообщений зарубежных СМИ о том, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не планируется. Американский телеканал NBC со ссылкой на чиновника Белого дома утверждает, что подготовка к возможному саммиту президентов США и РФ в данный момент поставлена на паузу, несмотря на продуктивный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.59 мск дорожал на 0,48% - до 61,3 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи сегодня корректировался вниз, опускаясь ниже 2700 пунктов. Безоткатный рост рынка более чем на 8% за четыре сессии сформировал у части инвесторов желание зафиксировать прибыль, и новостной фон как раз принес поводы. В частности, сообщения зарубежных СМИ о якобы отложенных переговорах руководителя МИД РФ и американского госсекретаря и возросшем риске переноса встречи президентов России и США", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Давление на рынок также могла оказать и новость о том, что лидеры ЕС намерены до конца недели принять решение по 19-му пакету санкций, добавил он.
"Внимание инверторов смещается на предстоящее заседание ЦБ 24 октября. Постепенное замедление инфляции при достаточно высоких инфляционных ожиданиях повлияет на решение Банка России. Регулятор может оставить ставку без изменений", - рассказала Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
Лидеры роста и снижения котировок
Привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,4%), очевидно, пытались вернуться к росту на фоне приостановки укрепления рубля к доллару, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"В лидерах падения акции "Полюса" (-6,55%) и СПБ Биржи (-5,87%). Акции "Полюса" просели в связи с дивидендным гэпом, а затем демонстрировали нисходящую динамику. Теперь давление на бумаги компании могут оказывать новости о коррекции в золоте", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая".
Прогнозы
"В ближайшие дни волатильность рынка может оставаться высокой, как и чувствительность к новостному фону. Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 октября – 2625-2755 пунктов", - рассказал Шепелев.
Геополитическая неопределенность в целом сохраняется, отметила Кожухова.
