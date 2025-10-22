Рейтинг@Mail.ru
02:15 22.10.2025
Российский рынок акций заметно снизился по итогам основных торгов вторника
Российский рынок акций заметно снизился по итогам основных торгов вторника
экономика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, валерий попов, московская биржа, "спб биржа", nbc, brent
Экономика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Валерий Попов, Московская биржа, "СПБ биржа", NBC, Brent
© iStock.com / Arsenii PalivodaМужчина изучает акции фондового рынка на ноутбуке
Мужчина изучает акции фондового рынка на ноутбуке
© iStock.com / Arsenii Palivoda
Мужчина изучает акции фондового рынка на ноутбуке. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости, Никола Косич. Российский рынок акций заметно снизился по итогам основной торговой сессии вторника на фоне геополитической неопределенности, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 4,1% - до 2 632,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,08%, до 1 019,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,23%, до 1 063,09 пункта.
АИЖК - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Путин: акции "Дом.РФ" будут привлекательными для инвесторов в ходе IPO
20 октября, 13:55
Индекс заметно усилил снижение ближе к окончанию основной торговой сессии на фоне сообщений зарубежных СМИ о том, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не планируется. Американский телеканал NBC со ссылкой на чиновника Белого дома утверждает, что подготовка к возможному саммиту президентов США и РФ в данный момент поставлена на паузу, несмотря на продуктивный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.59 мск дорожал на 0,48% - до 61,3 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи сегодня корректировался вниз, опускаясь ниже 2700 пунктов. Безоткатный рост рынка более чем на 8% за четыре сессии сформировал у части инвесторов желание зафиксировать прибыль, и новостной фон как раз принес поводы. В частности, сообщения зарубежных СМИ о якобы отложенных переговорах руководителя МИД РФ и американского госсекретаря и возросшем риске переноса встречи президентов России и США", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Бензин Аи-92 на бирже подорожал в шестнадцатый раз за год
Вчера, 15:25
Давление на рынок также могла оказать и новость о том, что лидеры ЕС намерены до конца недели принять решение по 19-му пакету санкций, добавил он.
"Внимание инверторов смещается на предстоящее заседание ЦБ 24 октября. Постепенное замедление инфляции при достаточно высоких инфляционных ожиданиях повлияет на решение Банка России. Регулятор может оставить ставку без изменений", - рассказала Валерия Попова из ИК "Риком-траст".

Лидеры роста и снижения котировок

Привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,4%), очевидно, пытались вернуться к росту на фоне приостановки укрепления рубля к доллару, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Основную торговую сессию все акции, входящие в расчет рублевого индекса Московской биржи, завершили снижением. В лидерах снижения акции "Юнипро" (−8,76%), "СПБ Биржи" (−8,66%), ПИКа (−8,16%), "Сегежи" (−6,22%), "Полюса" (−6,22%), "Эн+Груп" (−6,15%), "Вуш Холдинга" (−5,88%).
"В лидерах падения акции "Полюса" (-6,55%) и СПБ Биржи (-5,87%). Акции "Полюса" просели в связи с дивидендным гэпом, а затем демонстрировали нисходящую динамику. Теперь давление на бумаги компании могут оказывать новости о коррекции в золоте", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая".

Прогнозы

"В ближайшие дни волатильность рынка может оставаться высокой, как и чувствительность к новостному фону. Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 октября – 2625-2755 пунктов", - рассказал Шепелев.
Геополитическая неопределенность в целом сохраняется, отметила Кожухова.
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Петербургская биржа запустила торги физическим золотом
20 октября, 11:42
 
ЭкономикаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВалерий ПоповМосковская биржа"СПБ биржа"NBCBrent
 
 
