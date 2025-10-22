Российский рынок акций заметно снизился по итогам основных торгов вторника

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости, Никола Косич. Российский рынок акций заметно снизился по итогам основной торговой сессии вторника на фоне геополитической неопределенности, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.

"В лидерах падения акции "Полюса" (-6,55%) и СПБ Биржи (-5,87%). Акции "Полюса" просели в связи с дивидендным гэпом, а затем демонстрировали нисходящую динамику. Теперь давление на бумаги компании могут оказывать новости о коррекции в золоте", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая".