СМИ узнали причину смерти актера из "Улиц разбитых фонарей"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Актер Иван Безбородов умер после продолжительной тяжелой болезни, рассказала Актер Иван Безбородов умер после продолжительной тяжелой болезни, рассказала АиФ его вдова Марианна.

"Могу сказать только одно, что он сильно болел. Была очень серьезная болезнь", — сказала она.

По словам супруги, актер до последнего момента улыбался и старался шутить.

Она также поделилась, что Безбородов не дожил неделю до своего 40-летия.

"У него день рождения 1 октября, а 3 октября - день нашей свадьбы. Он был очень светлый человек, очень добрый, отзывчивый, понимающий", — сказала она.

Актер Иван Безбородов умер 24 сентября. На счету у актера 18 работ в 18 различных проектах, среди которых "Улицы разбитых фонарей ", "Тайны следствия", "Морские дьяволы", "Я ехала домой...", "Ярость" и другие.