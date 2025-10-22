Рейтинг@Mail.ru
15:01 22.10.2025
СМИ узнали причину смерти актера из "Улиц разбитых фонарей"
Актер Иван Безбородов умер после продолжительной тяжелой болезни, рассказала АиФ его вдова Марианна.
россия
Культура, Россия
СМИ узнали причину смерти актера из "Улиц разбитых фонарей"

Вдова Ивана Безбородова рассказала, что актер умер после тяжелой болезни

© Студия "Янтарь" (2011)Актер Иван Безбородов в сериале ""Я ехала домой..."
Актер Иван Безбородов в сериале Я ехала домой... - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Студия "Янтарь" (2011)
Актер Иван Безбородов в сериале ""Я ехала домой...". Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Актер Иван Безбородов умер после продолжительной тяжелой болезни, рассказала АиФ его вдова Марианна.
"Могу сказать только одно, что он сильно болел. Была очень серьезная болезнь", — сказала она.
По словам супруги, актер до последнего момента улыбался и старался шутить.
Она также поделилась, что Безбородов не дожил неделю до своего 40-летия.
"У него день рождения 1 октября, а 3 октября - день нашей свадьбы. Он был очень светлый человек, очень добрый, отзывчивый, понимающий", — сказала она.
Актер Иван Безбородов умер 24 сентября. На счету у актера 18 работ в 18 различных проектах, среди которых "Улицы разбитых фонарей ", "Тайны следствия", "Морские дьяволы", "Я ехала домой...", "Ярость" и другие.
Его дебютом в кино стала роль в сериале "Дорожный патруль — 2". Известность Безбородов получил после роли фокусника Сергея Николаева в 16-м сезоне детективного телевизионного сериала "Улицы разбитых фонарей".
Умер актер из сериала "Великолепный век"
