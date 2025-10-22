https://ria.ru/20251022/akter-2049852602.html
СМИ узнали причину смерти актера из "Улиц разбитых фонарей"
СМИ узнали причину смерти актера из "Улиц разбитых фонарей" - РИА Новости, 22.10.2025
СМИ узнали причину смерти актера из "Улиц разбитых фонарей"
Актер Иван Безбородов умер после продолжительной тяжелой болезни, рассказала АиФ его вдова Марианна. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T15:01:00+03:00
2025-10-22T15:01:00+03:00
2025-10-22T15:01:00+03:00
культура
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049679968_75:0:1440:768_1920x0_80_0_0_c524aa471a9d1bab44822f6e1a1513de.jpg
https://ria.ru/20251016/akter-2048733924.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049679968_317:0:1341:768_1920x0_80_0_0_c4636a1dd9795a4c4b740b1bfe850561.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
СМИ узнали причину смерти актера из "Улиц разбитых фонарей"
Вдова Ивана Безбородова рассказала, что актер умер после тяжелой болезни
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Актер Иван Безбородов умер после продолжительной тяжелой болезни, рассказала АиФ
его вдова Марианна.
"Могу сказать только одно, что он сильно болел. Была очень серьезная болезнь", — сказала она.
По словам супруги, актер до последнего момента улыбался и старался шутить.
Она также поделилась, что Безбородов не дожил неделю до своего 40-летия.
"У него день рождения 1 октября, а 3 октября - день нашей свадьбы. Он был очень светлый человек, очень добрый, отзывчивый, понимающий", — сказала она.
Актер Иван Безбородов умер 24 сентября. На счету у актера 18 работ в 18 различных проектах, среди которых "Улицы разбитых фонарей ", "Тайны следствия", "Морские дьяволы", "Я ехала домой...", "Ярость" и другие.
Его дебютом в кино стала роль в сериале "Дорожный патруль — 2". Известность Безбородов получил после роли фокусника Сергея Николаева в 16-м сезоне детективного телевизионного сериала "Улицы разбитых фонарей".