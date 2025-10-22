https://ria.ru/20251022/aeroport-2049742254.html
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов
в мире
вильнюс
вильнюс
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за нескольких десятков метеозондов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, используемых для нелегальной доставки товаров через границу, сообщил Литовский национальный центр управления кризисами.
"Полеты приостановлены до отдельного заявления аэронавигационной службы. Клиентов и пассажиров аэропорта просят следить за официальной информацией Вильнюсского аэропорта", - говорится в сообщении.
В центре уточнили, что речь идет о нескольких десятках воздушных шаров, но их "может быть и больше".
В начале октября аэропорт Вильнюса
приостанавливал на несколько часов прием и вылет рейсов из-за информации о приближении воздушных шаров.