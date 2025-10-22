Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов

"Полеты приостановлены до отдельного заявления аэронавигационной службы. Клиентов и пассажиров аэропорта просят следить за официальной информацией Вильнюсского аэропорта", - говорится в сообщении.

В центре уточнили, что речь идет о нескольких десятках воздушных шаров, но их "может быть и больше".