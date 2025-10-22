Рейтинг@Mail.ru
04:28 22.10.2025
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов
в мире, вильнюс
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, используемых для нелегальной доставки товаров через границу, сообщил Литовский национальный центр управления кризисами.
"Полеты приостановлены до отдельного заявления аэронавигационной службы. Клиентов и пассажиров аэропорта просят следить за официальной информацией Вильнюсского аэропорта", - говорится в сообщении.
В центре уточнили, что речь идет о нескольких десятках воздушных шаров, но их "может быть и больше".
В начале октября аэропорт Вильнюса приостанавливал на несколько часов прием и вылет рейсов из-за информации о приближении воздушных шаров.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Министр обороны Литвы собралась в отставку
