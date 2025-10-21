У некоторых россиян снова заработали звонки в Telegram и WhatsApp

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Некоторым россиянам вновь стали доступны аудио- и видеозвонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) без использования VPN-сервиса, при этом есть исключения, передает корреспондент РИА Новости.

В свою очередь позже в Минцифры РФ заверили, что доступ к услугам звонков в зарубежных мессенджерах будет восстановлен, если их владельцы выполнят требования российского законодательства. Тогда же там отметили, что мессенджеры оперативно выполняют все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб.