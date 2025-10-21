https://ria.ru/20251021/zvonki-2049601751.html
У некоторых россиян снова заработали звонки в Telegram и WhatsApp
Некоторым россиянам вновь стали доступны аудио- и видеозвонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская)... РИА Новости, 21.10.2025
Некоторым россиянам снова стали доступны звонки в Telegram и WhatsApp без VPN
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Некоторым россиянам вновь стали доступны аудио- и видеозвонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) без использования VPN-сервиса, при этом есть исключения, передает корреспондент РИА Новости.
Так, аудио- и видеозвонки в зарубежных мессенджерах работают, если операторы связи обоих абонентов совпадают. Например, если на двух устройствах оператор "Мегафон
", то соединение пройдет и связь будет стабильной. Однако если на другом конце связи - у принимающего - другой оператор, например, Т2, МТС
, "Билайн
" и так далее, то звонок без VPN-сервиса уже не пройдет, заметило агентство.
В августе Роскомнадзор
сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram
и WhatsApp
применяются в России
для противодействия преступникам.
В свою очередь позже в Минцифры РФ заверили, что доступ к услугам звонков в зарубежных мессенджерах будет восстановлен, если их владельцы выполнят требования российского законодательства. Тогда же там отметили, что мессенджеры оперативно выполняют все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.