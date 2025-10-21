Рейтинг@Mail.ru
У некоторых россиян снова заработали звонки в Telegram и WhatsApp - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/zvonki-2049601751.html
У некоторых россиян снова заработали звонки в Telegram и WhatsApp
У некоторых россиян снова заработали звонки в Telegram и WhatsApp - РИА Новости, 21.10.2025
У некоторых россиян снова заработали звонки в Telegram и WhatsApp
Некоторым россиянам вновь стали доступны аудио- и видеозвонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская)... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:15:00+03:00
2025-10-21T15:15:00+03:00
технологии
россия
мегафон
мтс
билайн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149506/72/1495067262_0:199:2934:1849_1920x0_80_0_0_53008528e805fc91687872f34e46b115.jpg
https://ria.ru/20251021/moshenniki-2049509265.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149506/72/1495067262_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7c7a36162028d21cf5015e3621a08fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, мегафон, мтс, билайн
Технологии, Россия, Мегафон, МТС, Билайн
У некоторых россиян снова заработали звонки в Telegram и WhatsApp

Некоторым россиянам снова стали доступны звонки в Telegram и WhatsApp без VPN

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Некоторым россиянам вновь стали доступны аудио- и видеозвонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) без использования VPN-сервиса, при этом есть исключения, передает корреспондент РИА Новости.
Так, аудио- и видеозвонки в зарубежных мессенджерах работают, если операторы связи обоих абонентов совпадают. Например, если на двух устройствах оператор "Мегафон", то соединение пройдет и связь будет стабильной. Однако если на другом конце связи - у принимающего - другой оператор, например, Т2, МТС, "Билайн" и так далее, то звонок без VPN-сервиса уже не пройдет, заметило агентство.
В августе Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в России для противодействия преступникам.
В свою очередь позже в Минцифры РФ заверили, что доступ к услугам звонков в зарубежных мессенджерах будет восстановлен, если их владельцы выполнят требования российского законодательства. Тогда же там отметили, что мессенджеры оперативно выполняют все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мошенники используют чат-бот Telegram, замаскированный под "Госуслуги"
Вчера, 05:41
 
ТехнологииРоссияМегафонМТСБилайн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала