Ученые выяснили связь между потерей зубов и риском смерти

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Быстрое выпадение зубов связано со значительным увеличением риска смерти, говорится в исследовании "Потеря зубов и смертность среди пожилых: результаты китайского наблюдательного исследования здорового долголетия", с которым ознакомилось РИА Новости.

Научная статья была подготовлена группой ученых из Сычуаньского университета ( Китай ) и опубликована в журнале BMC Geriatrics. Ученые проанализировали данные 8073 человек со средним возрастом 83 года.

"Во время медианного наблюдения в течение 3,5 лет зафиксировано 5176 смертей - 64,1% (от изначальной выборки - ред.). В целом, риск смертности значительно увеличивался при более быстром выпадении зубов... Была выявлена положительная линейная связь между ежегодной потерей зубов и смертностью", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что участники, которые быстрее теряли зубы, чаще всего были мужчинами, состояли в браке, были более молодыми и образованными. Кроме того, эти участники были склонны регулярно употреблять фрукты и бобы.