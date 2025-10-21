Рейтинг@Mail.ru
Ученые выяснили связь между потерей зубов и риском смерти - РИА Новости, 21.10.2025
02:48 21.10.2025
Ученые выяснили связь между потерей зубов и риском смерти
Ученые выяснили связь между потерей зубов и риском смерти - РИА Новости, 21.10.2025
Ученые выяснили связь между потерей зубов и риском смерти
Быстрое выпадение зубов связано со значительным увеличением риска смерти, говорится в исследовании "Потеря зубов и смертность среди пожилых: результаты... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T02:48:00+03:00
2025-10-21T02:48:00+03:00
Ученые выяснили связь между потерей зубов и риском смерти

Быстрая потеря зубов связана с более высоким риском смерти

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Быстрое выпадение зубов связано со значительным увеличением риска смерти, говорится в исследовании "Потеря зубов и смертность среди пожилых: результаты китайского наблюдательного исследования здорового долголетия", с которым ознакомилось РИА Новости.
Научная статья была подготовлена группой ученых из Сычуаньского университета (Китай) и опубликована в журнале BMC Geriatrics. Ученые проанализировали данные 8073 человек со средним возрастом 83 года.
"Во время медианного наблюдения в течение 3,5 лет зафиксировано 5176 смертей - 64,1% (от изначальной выборки - ред.). В целом, риск смертности значительно увеличивался при более быстром выпадении зубов... Была выявлена положительная линейная связь между ежегодной потерей зубов и смертностью", - говорится в тексте исследования.
Отмечается, что участники, которые быстрее теряли зубы, чаще всего были мужчинами, состояли в браке, были более молодыми и образованными. Кроме того, эти участники были склонны регулярно употреблять фрукты и бобы.
"Потеря зубов может представлять собой комплексный показатель множества социально-экономических и физиологических процессов, объясняя ее связь со смертностью. Следовательно, потеря зубов может служить индикатором ухудшения этих многочисленных процессов", - заключили ученые.
