https://ria.ru/20251021/zoloto-2049662302.html
Биржевая цена золота усилила падение
Биржевая цена золота усилила падение - РИА Новости, 21.10.2025
Биржевая цена золота усилила падение
Биржевая цена на золото во вторник усиливает падение, которое достигло 5%, следует из данных торгов. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T17:41:00+03:00
2025-10-21T17:41:00+03:00
2025-10-21T17:43:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_0:260:3918:2464_1920x0_80_0_0_a1bba030795e6d3fe3f07687f34c339b.jpg
https://ria.ru/20251020/rossiya-2049416775.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_143:0:3775:2724_1920x0_80_0_0_a0b2db90ddce0f8c02abcdfb30ef0718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Биржевая цена золота усилила падение
Биржевая цена золота ускорила падение до 5%
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Биржевая цена на золото во вторник усиливает падение, которое достигло 5%, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 214,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 4,93%, - до 4 145,3 доллара за тройскую унцию. Минимально показатель во вторник опускался до 4 133 долларов.