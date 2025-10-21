Рейтинг@Mail.ru
Биржевая цена золота усилила падение
17:41 21.10.2025
Биржевая цена золота усилила падение
Биржевая цена на золото во вторник усиливает падение, которое достигло 5%, следует из данных торгов. РИА Новости, 21.10.2025
2025
Экономика
Золотые слитки
Золотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Биржевая цена на золото во вторник усиливает падение, которое достигло 5%, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 214,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 4,93%, - до 4 145,3 доллара за тройскую унцию. Минимально показатель во вторник опускался до 4 133 долларов.
