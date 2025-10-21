Биржевая цена золота усилила падение

По состоянию на 17.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 214,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 4,93%, - до 4 145,3 доллара за тройскую унцию. Минимально показатель во вторник опускался до 4 133 долларов.