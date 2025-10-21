Суд вынес приговор жителю Воркуты, склонявшего сына к сдаче в плен ВСУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Житель Воркуты, склонявший своего сына, участвующего в СВО, к сдаче в плен и последующему вступлению в одну из террористических организаций Украины, осужден на 15 лет, приговор вступил в силу, сообщила пресс-служба УСФБ России по Коми.

"Решением Апелляционного военного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу приговор 1-го Западного окружного военного суда в отношении 45-летнего жителя г. Воркуты Калашникова Г.С., признанного виновным в склонении лица к участию в террористическом сообществе (ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ ), публичном оправдании терроризма в сети "Интернет" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет" (ч. 2 ст. 280 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Как отмечается, уголовное дело против Калашникова возбуждено и расследовано УФСБ России по Коми . Как установил суд, фигурант, будучи сторонником проукраинской националистической идеологии, разместил в Telegram текстовые материалы, "направленные на одобрение деятельности украинских военизированных объединений", признанных террористическими и запрещенными на территории РФ. Там же содержались призывы к осуществлению насильственных действий в отношении российских военнослужащих.

"В ходе расследования уголовного дела сотрудниками регионального УФСБ также установлено, что фигурант в марте 2024 г. предпринял попытку склонить своего сына, проходящего военную службу в рядах Вооружённых сил Российской Федерации в зоне специальной военной операции, к инициативной сдаче в плен противнику для последующего вступления в состав одной из украинских террористических организаций", – рассказали в УФСБ.

Приговором суда первой инстанции, который вступил в силу, Калашникову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания ‒ в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Подсудимый на три года лишен права администрирования сайтов в интернете.

Как следует из копии апелляционной жалобы осужденного Геннадия Калашникова, которая есть в распоряжении РИА Новости, дело связано с призывом вступить в ряды "Русского добровольческого корпуса"* (РДК, запрещённая в РФ террористическая организация).

Мужчина подчеркивал, что, находясь в тяжелом эмоциональном и физическом положении из-за нахождения сына на СВО, не разобрался, что РДК – это не российское формирование, а украинская террористическая организация, говорится в жалобе.

Калашников, по его же словам, также допустил несколько шуточных сообщений, например, "если воевать, то на стороне добра", отмечается в судебных материалах. Суду он объяснил, что таким образом обыгрывал рекламу военной службы по контракту, переписку сопроводил множеством смайлов и ничего такого не имел в виду. Его сын подтвердил суду, что воспринял сообщения отца несерьезно, понимал, что они шуточные, указано в документах.