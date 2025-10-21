Рейтинг@Mail.ru
Заммэра Железногорска отправили под домашний арест - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 21.10.2025 (обновлено: 16:07 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/zheleznogorsk-2049517951.html
Заммэра Железногорска отправили под домашний арест
Заммэра Железногорска отправили под домашний арест - РИА Новости, 21.10.2025
Заммэра Железногорска отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест сроком на один месяц и пять суток первого заместителя мэра красноярского города Железногорск Романа Вычужанина, подозреваемого в РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T08:00:00+03:00
2025-10-21T16:07:00+03:00
происшествия
железногорск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20250609/krasnoyarsk-2021697495.html
https://ria.ru/20251019/zheleznogorsk-2049217524.html
железногорск
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, железногорск , россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Железногорск , Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Заммэра Железногорска отправили под домашний арест

Заммэра Железногорска отправили под домашний арест по делу о свалках

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 21 окт – РИА Новости. Суд отправил под домашний арест сроком на один месяц и пять суток первого заместителя мэра красноярского города Железногорск Романа Вычужанина, подозреваемого в превышении полномочий при ликвидации городских несанкционированных свалок, сообщает главное следственное управление (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Сегодня судом по ходатайству следствия первому заместителю главы администрации ЗАТО города Железногорска, подозреваемому в организации и руководстве совершения должностного преступления при заключении контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 5 суток", - говорится в сообщении.
Мэр Красноярска Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мэра Красноярска задержали
9 июня, 05:14
На предоставленном прокуратурой края видео судебного заседания судья уточняет, что домашний арест назначен до 24 ноября.
В воскресенье СК сообщил о задержании Вычужанина. По данным следствия, в отношении первого заместителя главы ЗАТО (закрытому административно-территориальному образованию - ред.) Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 33, пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (организация и руководство превышением должностных полномочий, совершённые группой лиц по предварительному сговору).
По данным следствия, в 2024 году Вычужанин дал незаконное указание своему сотруднику заключить муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированных свалок в Железногорске с фирмой, не имевшей необходимой лицензии. Подрядчик вывез мусор на территорию, не предназначенную для утилизации твердых бытовых отходов, хотя контракт предусматривал размещение мусора исключительно на специализированных полигонах. Несмотря на нарушения условий договора, администрация подписала акт выполненных работ и выплатила подрядчику около 4 миллионов рублей. Вычужанин задержан.
Также, по данным ведомства, в отношении руководителя фирмы-подрядчика расследуется уголовное дело о мошенничестве, в отношении сотрудника администрации – о превышении должностных полномочий.
В краевой прокуратуре добавляют, что за ликвидацию свалок взялась компания ООО "Красноярская промышленная компания", у которой не было лицензии на работу с отходами I-IV классов опасности. Всего стоимость контракта составила 5,7 миллиона рублей.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В красноярском Железногорске задержали первого заммэра
19 октября, 15:56
 
ПроисшествияЖелезногорскРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала