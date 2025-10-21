Заммэра Железногорска отправили под домашний арест

КРАСНОЯРСК, 21 окт – РИА Новости. Суд отправил под домашний арест сроком на один месяц и пять суток первого заместителя мэра красноярского города Железногорск Романа Вычужанина, подозреваемого в превышении полномочий при ликвидации городских несанкционированных свалок, сообщает главное следственное управление (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Сегодня судом по ходатайству следствия первому заместителю главы администрации ЗАТО города Железногорска , подозреваемому в организации и руководстве совершения должностного преступления при заключении контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 5 суток", - говорится в сообщении.

На предоставленном прокуратурой края видео судебного заседания судья уточняет, что домашний арест назначен до 24 ноября.

В воскресенье СК сообщил о задержании Вычужанина. По данным следствия, в отношении первого заместителя главы ЗАТО (закрытому административно-территориальному образованию - ред.) Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 33, пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (организация и руководство превышением должностных полномочий, совершённые группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в 2024 году Вычужанин дал незаконное указание своему сотруднику заключить муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированных свалок в Железногорске с фирмой, не имевшей необходимой лицензии. Подрядчик вывез мусор на территорию, не предназначенную для утилизации твердых бытовых отходов, хотя контракт предусматривал размещение мусора исключительно на специализированных полигонах. Несмотря на нарушения условий договора, администрация подписала акт выполненных работ и выплатила подрядчику около 4 миллионов рублей. Вычужанин задержан.

Также, по данным ведомства, в отношении руководителя фирмы-подрядчика расследуется уголовное дело о мошенничестве, в отношении сотрудника администрации – о превышении должностных полномочий.