Зеленский пытается заставить европейцев повлиять на Трампа, пишет Spectator

Журнал также посчитал, что уже вторая ссора во время встречи Трампа и Зеленского "не предвещает ничего хорошего для Украины".

Газета Financial Times сообщала, что Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме постоянно ругался, а в какой-то момент сбросил со стола все разложенные на нем карты боевых действий.