Зеленский пытается заставить европейцев повлиять на Трампа, пишет Spectator

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский после неудачной встречи с президентом США Дональдом Трампом поручил украинскому МИД организовать срочную встречу стран так называемой "коалиции желающих", чтобы заставить их попытаться повлиять на позицию американского лидера, пишет журнал Spectator.
Журнал также посчитал, что уже вторая ссора во время встречи Трампа и Зеленского "не предвещает ничего хорошего для Украины".
Трамп 17 октября встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
Газета Financial Times сообщала, что Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме постоянно ругался, а в какой-то момент сбросил со стола все разложенные на нем карты боевых действий.