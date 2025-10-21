Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пытается заставить европейцев повлиять на Трампа, пишет Spectator - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/zelenskiy-2049566111.html
Зеленский пытается заставить европейцев повлиять на Трампа, пишет Spectator
Зеленский пытается заставить европейцев повлиять на Трампа, пишет Spectator - РИА Новости, 21.10.2025
Зеленский пытается заставить европейцев повлиять на Трампа, пишет Spectator
Владимир Зеленский после неудачной встречи с президентом США Дональдом Трампом поручил украинскому МИД организовать срочную встречу стран так называемой... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T13:18:00+03:00
2025-10-21T13:18:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:99:2517:1515_1920x0_80_0_0_a16f40c26c7754ed5879ad2606c7de8a.jpg
https://ria.ru/20251021/tramp-2049563043.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:0:2638:1980_1920x0_80_0_0_bd2d4fb75656d336e475e27bffe10114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский пытается заставить европейцев повлиять на Трампа, пишет Spectator

Spectator: Зеленский пытается заставить ЕС влиять на позицию Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский после неудачной встречи с президентом США Дональдом Трампом поручил украинскому МИД организовать срочную встречу стран так называемой "коалиции желающих", чтобы заставить их попытаться повлиять на позицию американского лидера, пишет журнал Spectator.
"Бедный Зеленский. Всё, что ему оставалось, это поручить своему министерству иностранных дел созвать срочную встречу с партнерами по европейской коалицией желающих и сделать так, чтобы они еще раз попробовали убедить Трампа", - говорится в сообщении.
Журнал также посчитал, что уже вторая ссора во время встречи Трампа и Зеленского "не предвещает ничего хорошего для Украины".
Трамп 17 октября встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
Газета Financial Times сообщала, что Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме постоянно ругался, а в какой-то момент сбросил со стола все разложенные на нем карты боевых действий.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Трамп заявил Зеленскому, что судьба территорий его не интересует, пишет WSJ
Вчера, 12:56
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала