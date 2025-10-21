"Переломаю ноги". В ЕС вынесли жесткое предупреждение Зеленскому

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ на встрече с участниками Международной ассоциации "Друзья России" пообещала "переломать ноги" Владимиру Зеленскому при попытке выступить в парламенте ее страны.

"Если он посмеет прийти в мой парламент, я переломаю ему ноги! Пусть не смеет выступать в моем парламенте", — заявила она.