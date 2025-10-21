"Переломаю ноги". В ЕС вынесли жесткое предупреждение Зеленскому

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ на встрече с участниками Международной ассоциации "Друзья России" пообещала "переломать ноги" Владимиру Зеленскому при попытке выступить в парламенте ее страны.
"Если он посмеет прийти в мой парламент, я переломаю ему ноги! Пусть не смеет выступать в моем парламенте", — заявила она.
Политик также обвинила киевский режим в ущемлении прав румын, живущих на Украине. Она подчеркнула, что им запрещено говорить на своем языке, молиться и исповедовать православие.
Сенатор известна в Румынии резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это киевские власти пообещали ввести санкции против Шошоакэ, а СБУ запретила ей въезд в страну. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от украинского МИД.
