Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/zelenskiy-2049533715.html
На Западе рассказали, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште
На Западе рассказали, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште - РИА Новости, 21.10.2025
На Западе рассказали, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште
Владимир Зеленский получит приказ сорвать мирный процесс перед возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, пишет РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:29:00+03:00
2025-10-21T10:29:00+03:00
в мире
будапешт
лондон
владимир зеленский
владимир путин
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049359027_0:305:2884:1927_1920x0_80_0_0_043a76f0c7d6e6a90718100583becadb.jpg
https://ria.ru/20251021/bloomberg-2049525747.html
https://ria.ru/20251021/zelenskij-2049518410.html
будапешт
лондон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049359027_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5fc80644790d944f359ded5d59327b5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, будапешт, лондон, владимир зеленский, владимир путин, украина, дональд трамп
В мире, Будапешт, Лондон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Дональд Трамп
На Западе рассказали, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште

Мема: Зеленский получит приказ сорвать мирный процесс перед саммитом в Будапеште

© Getty Images / Andrew HarnikВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский получит приказ сорвать мирный процесс перед возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, пишет член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.
«
"Перед встречей Трампа и Путина Зеленский посетит Лондон. Скажут ли ему снова британцы не вести переговоры? Сорвут ли они мирный процесс, как они сделали в 2022 году? Cнаибольшей вероятностью", — заявил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Украины
Вчера, 09:26
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в пятницу в Лондоне пройдет очередная встреча так называемой "коалиции желающих", в которой примет участие Зеленский.
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина и Трампа — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины.
По его итогам глава Белого дома заявил, что намерен провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште. После этого премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту. Он назвал высокими шансы на то, что переговоры приведут к установлению мира на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, заявили в Госдуме
Вчера, 08:14
 
В миреБудапештЛондонВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала