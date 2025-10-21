https://ria.ru/20251021/zelenskiy-2049533715.html
На Западе рассказали, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште
На Западе рассказали, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште - РИА Новости, 21.10.2025
На Западе рассказали, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште
Владимир Зеленский получит приказ сорвать мирный процесс перед возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, пишет РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:29:00+03:00
2025-10-21T10:29:00+03:00
2025-10-21T10:29:00+03:00
в мире
будапешт
лондон
владимир зеленский
владимир путин
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049359027_0:305:2884:1927_1920x0_80_0_0_043a76f0c7d6e6a90718100583becadb.jpg
будапешт
лондон
украина
На Западе рассказали, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште
Мема: Зеленский получит приказ сорвать мирный процесс перед саммитом в Будапеште