"Убить его". На Западе выступили с жестким заявлением по Украине - РИА Новости, 21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 21.10.2025 (обновлено: 05:20 21.10.2025)
"Убить его". На Западе выступили с жестким заявлением по Украине
"Убить его". На Западе выступили с жестким заявлением по Украине
Без отлучения Владимира Зеленского от власти на Украине невозможно достичь мира, заявил в соцсети Х геополитический аналитик, профессор Хельсинского... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
украина
будапешт
россия
владимир зеленский
туомас малинен
специальная военная операция на украине
украина
будапешт
россия
в мире, украина, будапешт, россия, владимир зеленский, туомас малинен
В мире, Украина, Будапешт, Россия, Владимир Зеленский, Туомас Малинен, Специальная военная операция на Украине
"Убить его". На Западе выступили с жестким заявлением по Украине

Малинен: на Украине невозможно достичь мира без отстранения Зеленского от власти

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Без отлучения Владимира Зеленского от власти на Украине невозможно достичь мира, заявил в соцсети Х геополитический аналитик, профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен.
"Отстранение Зеленского от власти необходимо для достижения мира. Это объясняется тем, что он не может заключить мир, потому что фашистские группировки, обладающие реальной властью на Украине, могут убить его за это", — отметил профессор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Деньги — в бездонную яму". В Европе запаниковали из-за действий Зеленского
Вчера, 19:46
Он считает, что если Зеленский решит заключить мирное соглашение с большими уступками в пользу России, то радикальные украинские силы как минимум устроят государственный переворот.
"Президент Трамп и президент Путин должны сменить Зеленского и очистить страну от фашистских сил, прежде чем будет достигнут прочный мир", — подчеркнул аналитик.
В воскресенье Зеленский заявил, что во время встречи с Трампом в Вашингтоне поднимал вопрос участия Украины в переговорах между американским лидером и Путиным в Будапеште. Глава Белого дома при этом подчеркнул, что встреча с российским коллегой будет двусторонняя.
Ранее на прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина с Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Лидеры обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора глава Белого дома заявил о намерении провести личную встречу с президентом России в Будапеште.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Трамп на встрече с Зеленским игнорировал его слова, пишет WP
Вчера, 17:11
 
