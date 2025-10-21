"Убить его". На Западе выступили с жестким заявлением по Украине

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Без отлучения Владимира Зеленского от власти на Украине невозможно достичь мира, заявил в соцсети Х геополитический аналитик, профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен.
"Отстранение Зеленского от власти необходимо для достижения мира. Это объясняется тем, что он не может заключить мир, потому что фашистские группировки, обладающие реальной властью на Украине, могут убить его за это", — отметил профессор.
Он считает, что если Зеленский решит заключить мирное соглашение с большими уступками в пользу России, то радикальные украинские силы как минимум устроят государственный переворот.
"Президент Трамп и президент Путин должны сменить Зеленского и очистить страну от фашистских сил, прежде чем будет достигнут прочный мир", — подчеркнул аналитик.
В воскресенье Зеленский заявил, что во время встречи с Трампом в Вашингтоне поднимал вопрос участия Украины в переговорах между американским лидером и Путиным в Будапеште. Глава Белого дома при этом подчеркнул, что встреча с российским коллегой будет двусторонняя.
Ранее на прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина с Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Лидеры обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора глава Белого дома заявил о намерении провести личную встречу с президентом России в Будапеште.