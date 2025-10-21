"Убить его". На Западе выступили с жестким заявлением по Украине

"Президент Трамп и президент Путин должны сменить Зеленского и очистить страну от фашистских сил, прежде чем будет достигнут прочный мир", — подчеркнул аналитик.

Ранее на прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина с Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Лидеры обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора глава Белого дома заявил о намерении провести личную встречу с президентом России в Будапеште.