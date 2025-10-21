Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 21.10.2025
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, заявили в Госдуме
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, заявили в Госдуме
Владимир Зеленский загнан в угол и лихорадочно пытается отсрочить мир на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. РИА Новости, 21.10.2025
в мире
украина
владимир зеленский
михаил шеремет
специальная военная операция на украине
украина
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, заявили в Госдуме

Депутат Шеремет: Зеленский лихорадочно пытается отсрочить мир на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский загнан в угол и лихорадочно пытается отсрочить мир на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на переговоры в любом формате.
"Не стоит доверять заявлениям загнавшего себя в угол Зеленского о его очередной готовности к мирным соглашениям. Таким образом недоговороспособный диктатор лишь тянет время и лихорадочно пытается выкрутиться в сложной обстановке, минимизируя для себя политические и военные риски", - сказал РИА Новости Шеремет.
По словам депутата, впоследствии Зеленский в свойственной ему манере как ни в чем не бывало публично откажется от всех своих заявлений.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Песков прокомментировал возможность участия Зеленского в саммите в Венгрии
20 октября, 12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил Шеремет
 
 
