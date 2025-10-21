https://ria.ru/20251021/zelenskij-2049518410.html
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, заявили в Госдуме
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.10.2025
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, заявили в Госдуме
Владимир Зеленский загнан в угол и лихорадочно пытается отсрочить мир на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T08:14:00+03:00
2025-10-21T08:14:00+03:00
2025-10-21T08:14:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
михаил шеремет
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_69d98f5abf23e0307478c89f4496e8d4.jpg
https://ria.ru/20251020/sammit-2049337508.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_4d7c4c0e1fa8dfdda986fe92b39b1caa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, михаил шеремет
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Специальная военная операция на Украине
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, заявили в Госдуме
Депутат Шеремет: Зеленский лихорадочно пытается отсрочить мир на Украине