Защита мэра Гюмри планирует обжаловать его арест - РИА Новости, 21.10.2025
09:38 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/zaschita-2049527655.html
Защита мэра Гюмри планирует обжаловать его арест
Защита мэра Гюмри планирует обжаловать его арест - РИА Новости, 21.10.2025
Защита мэра Гюмри планирует обжаловать его арест
Защита оппозиционного Вардана Гукасяна - мэра Гюмри, второго по численности населения города в Армении - намерена обжаловать его двухмесячный арест, заявила... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:38:00+03:00
2025-10-21T09:38:00+03:00
Защита мэра Гюмри планирует обжаловать его арест

Защита оппозиционного мэра Гюмри планирует обжаловать его двухмесячный арест

© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсетиВардан Гукасян
Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети
Вардан Гукасян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Защита оппозиционного Вардана Гукасяна - мэра Гюмри, второго по численности населения города в Армении - намерена обжаловать его двухмесячный арест, заявила журналистам адвокат градоначальника Заруи Постанджян.
«
"Мы пока получили лишь выписку. Сегодня нам должны предоставить весь текст решения (об аресте - ред.), чтобы мы смогли обжаловать его. Это заказное, сфабрикованное уголовное дело с целью лишения Гюмри управляемости и создания там хаоса", - сказала Постанджян.
Ранее другой адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "получение взятки", назвав это политическим преследованием. Он отметил, что Гукасян не признаёт свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.
Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Мэру Гюмри предъявили обвинение в получении взятки
20 октября, 19:43
 
