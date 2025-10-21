Защита мэра Гюмри планирует обжаловать его арест

ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Защита оппозиционного Вардана Гукасяна - мэра Гюмри, второго по численности населения города в Армении - намерена обжаловать его двухмесячный арест, заявила журналистам адвокат градоначальника Заруи Постанджян.
"Мы пока получили лишь выписку. Сегодня нам должны предоставить весь текст решения (об аресте - ред.), чтобы мы смогли обжаловать его. Это заказное, сфабрикованное уголовное дело с целью лишения Гюмри управляемости и создания там хаоса", - сказала Постанджян.
Ранее другой адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "получение взятки", назвав это политическим преследованием. Он отметил, что Гукасян не признаёт свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.
