https://ria.ru/20251021/zarplata-2049557537.html
Минимальную зарплату увеличат в Подмосковье с 1 ноября
Минимальную зарплату увеличат в Подмосковье с 1 ноября - РИА Новости, 21.10.2025
Минимальную зарплату увеличат в Подмосковье с 1 ноября
Минимальную заработную плату в Подмосковье увеличат с 1 ноября, с этого момента минимальный размер оплаты труда составит 24,5 тысячи рублей, сообщил министр... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:28:00+03:00
2025-10-21T12:28:00+03:00
2025-10-21T12:31:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
https://ria.ru/20251021/turizm-2049555421.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Минимальную зарплату увеличат в Подмосковье с 1 ноября
В Подмосковье с 1 ноября минимальный размер оплаты труда составит 24,5 тыс руб
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минимальную заработную плату в Подмосковье увеличат с 1 ноября, с этого момента минимальный размер оплаты труда составит 24,5 тысячи рублей, сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
"Первое повышение планируется 1 ноября. С этого момента минимальная зарплата в регионе составит 24 500 рублей. Следующее увеличение запланировано на 1 января 2026 года - минимальная зарплата вырастет до 27 800 рублей", - сказал Кирюхин, слова которого приводит пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
По словам ведомства, общее повышение составит более 20% по сравнению с текущим уровнем минимальной зарплаты, которая на данный момент составляет 23 тысячи рублей.
"Важно отметить, что новое правило будет обязательным для всех организаций Московской области, за исключением тех, которые финансируются из федерального бюджета. Это означает, что работодатели региона обязаны будут соблюдать новые нормы, что, в свою очередь, создаст более справедливые условия труда для работников", - добавили в пресс-службе.