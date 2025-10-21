Минимальную зарплату увеличат в Подмосковье с 1 ноября

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минимальную заработную плату в Подмосковье увеличат с 1 ноября, с этого момента минимальный размер оплаты труда составит 24,5 тысячи рублей, сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

"Первое повышение планируется 1 ноября. С этого момента минимальная зарплата в регионе составит 24 500 рублей. Следующее увеличение запланировано на 1 января 2026 года - минимальная зарплата вырастет до 27 800 рублей", - сказал Кирюхин, слова которого приводит пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

По словам ведомства, общее повышение составит более 20% по сравнению с текущим уровнем минимальной зарплаты, которая на данный момент составляет 23 тысячи рублей.