Залужный считает, что Запад будет выполнять обещания Киеву без гарантий
21.10.2025
Залужный считает, что Запад будет выполнять обещания Киеву без гарантий
Залужный считает, что Запад будет выполнять обещания Киеву без гарантий
Залужный считает, что Запад будет выполнять обещания Киеву без гарантий
Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что обещания Запада по поддержке Киева будут выполняться без указания конкретных... РИА Новости, 21.10.2025
2025
в мире, украина, сша, россия, валерий залужный, денис шмыгаль, марк рютте, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Валерий Залужный, Денис Шмыгаль, Марк Рютте, НАТО, Вооруженные силы Украины
Залужный считает, что Запад будет выполнять обещания Киеву без гарантий

Залужный: Запад не даст Киеву гарантий в выполнении обещаний о поддержке

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что обещания Запада по поддержке Киева будут выполняться без указания конкретных сроков и гарантий оказания помощи.
"Несмотря на амбициозные цели, заявленные (Западом – ред.) по поддержке Украины, вероятно, все это будет выполняться без сроков и механизмов обязательного выполнения и, как следствие, без соответствующих гарантий", - говорится в статье Залужного, опубликованной на сайте издания "Украинская правда".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Украины
Вчера, 09:26
Немецкий Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel) в Германии 14 октября опубликовал данные своих подсчетов, согласно которым объем военной помощи Украине резко сократился в июле и августе несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Украины.
В начале августа глава министерства обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны альянса уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Горько — молодым! Россия теперь счастлива за принятие Украины в ЕС
Вчера, 08:00
 
