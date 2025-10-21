Рейтинг@Mail.ru
Израиль получил тела еще двух заложников
22:54 21.10.2025 (обновлено: 22:55 21.10.2025)
Израиль получил тела еще двух заложников
Израиль получил тела еще двух заложников - РИА Новости, 21.10.2025
Израиль получил тела еще двух заложников
Израиль получил еще два гроба с останками заложников, которые погибли в плену в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 21.10.2025
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
красный крест
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, красный крест, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Красный Крест, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль получил тела еще двух заложников

Израиль получил тела еще двух погибших заложников, которых удерживали в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Израиль получил еще два гроба с останками заложников, которые погибли в плену в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
«
"При посредничестве Красного Креста Израиль получил два гроба с телами погибших заложников, которые были переданы силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общей службы безопасности на территории сектора Газа. Оттуда их переправят в Израиль, где будет проведена церемония с участием главного раввина ЦАХАЛ. Затем тела будут доставлены в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семьям будет направлено официальное извещение", - говорится в сообщении.
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуКрасный КрестАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
