https://ria.ru/20251021/zalozhniki-2049719124.html
Израиль получил тела еще двух заложников
Израиль получил тела еще двух заложников - РИА Новости, 21.10.2025
Израиль получил тела еще двух заложников
Израиль получил еще два гроба с останками заложников, которые погибли в плену в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T22:54:00+03:00
2025-10-21T22:54:00+03:00
2025-10-21T22:55:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
красный крест
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_991a8b57063ba0757ce217d9781c3bdb.jpg
https://ria.ru/20251021/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:54:2522:1945_1920x0_80_0_0_aeaa9dc86ca3c8f3a68570adc70e8a90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, красный крест, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Красный Крест, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль получил тела еще двух заложников
Израиль получил тела еще двух погибших заложников, которых удерживали в Газе