Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
21.10.2025
13:16 21.10.2025
Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается распространить статуса ветерана боевых действий на добровольцев, заключавших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года.
Закон распространяет на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО.
Также статус ветерана боевых действий, согласно закону, распространяется и на добровольцев по контракту с МО с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года, выполнявших задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО.
Кроме того, к инвалидам боевых действий, по принятому закону, будут относиться и те, кто заключили контракт с министерством обороны в тот же срок, но стали инвалидами в следствии ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по выполнению указанных задач.
Порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца таким лицам будет установлен кабмином.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
