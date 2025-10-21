https://ria.ru/20251021/zakon-2049566676.html
Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
21.10.2025
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается распространить статуса ветерана боевых действий на добровольцев, заключавших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года.
Закон распространяет на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО.
Также статус ветерана боевых действий, согласно закону, распространяется и на добровольцев по контракту с МО с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года, выполнявших задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО.
Кроме того, к инвалидам боевых действий, по принятому закону, будут относиться и те, кто заключили контракт с министерством обороны в тот же срок, но стали инвалидами в следствии ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по выполнению указанных задач.
Порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца таким лицам будет установлен кабмином.