Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото

Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве

В Польше заявили о задержании 55 человек, якобы работавших на Россию

ВАРШАВА, 21 окт – РИА Новости. Польские спецслужбы заявили о задержании за несколько месяцев 55 человек, якобы работавших на Россию, но не представили доказательств этим заявлениям.

Ранее польские власти неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в причастности к различным поджогам, диверсиям, шпионажу на территории Польши . Так, во вторник утром премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании восьми человек по подозрению в подготовке к совершению диверсий на территории страны.

"В последние месяцы сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали в общей сложности 55 человек, которые действовали во вред Польши по заданию российской разведки", - заявил журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.

По его словам, в последнее время два человека задержаны на территории Силезского воеводства в Катовицах. "Речь идет о разведке военной инфраструктуры", - сказал Добжиньский.

"Также один человек задержан по подозрению в поджоге на территории Поморского воеводства", - добавил он.