В Польше заявили о задержании 55 человек, якобы работавших на Россию - РИА Новости, 21.10.2025
13:19 21.10.2025
В Польше заявили о задержании 55 человек, якобы работавших на Россию
В Польше заявили о задержании 55 человек, якобы работавших на Россию
Польские спецслужбы заявили о задержании за несколько месяцев 55 человек, якобы работавших на Россию, но не представили доказательств этим заявлениям.
В Польше заявили о задержании 55 человек, якобы работавших на Россию

Польские спецслужбы задержали 55 человек за якобы работу на Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 окт – РИА Новости. Польские спецслужбы заявили о задержании за несколько месяцев 55 человек, якобы работавших на Россию, но не представили доказательств этим заявлениям.
Ранее польские власти неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в причастности к различным поджогам, диверсиям, шпионажу на территории Польши. Так, во вторник утром премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании восьми человек по подозрению в подготовке к совершению диверсий на территории страны.
"В последние месяцы сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали в общей сложности 55 человек, которые действовали во вред Польши по заданию российской разведки", - заявил журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.
По его словам, в последнее время два человека задержаны на территории Силезского воеводства в Катовицах. "Речь идет о разведке военной инфраструктуры", - сказал Добжиньский.
"Также один человек задержан по подозрению в поджоге на территории Поморского воеводства", - добавил он.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
