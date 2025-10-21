В Югре сборщик шишек случайно застрелил другого шишкаря

"В условиях сумерек в связи с агрессивным поведением собаки, начавшей лаять на неустановленный объект, мужчина произвел выстрел из ружья в сторону леса, предположив, что там находится медведь. Фактически в зоне выстрела, на расстоянии около 120 метров, находился не дикий зверь, а другой сборщик шишек. От полученного огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали в управлении.