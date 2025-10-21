Рейтинг@Mail.ru
В Югре сборщик шишек случайно застрелил другого шишкаря - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/yugra-2049538592.html
В Югре сборщик шишек случайно застрелил другого шишкаря
В Югре сборщик шишек случайно застрелил другого шишкаря - РИА Новости, 21.10.2025
В Югре сборщик шишек случайно застрелил другого шишкаря
Сборщик шишек в лесу в Ханты-Мансийском автономном округе застрелил другого шишкаря, перепутав его с медведем, сообщила во вторник пресс-служба регионального... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:57:00+03:00
2025-10-21T10:57:00+03:00
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
россия
сургутский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049537317_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_9178ff6c5ac3e4f18c59881127b74a70.jpg
https://ria.ru/20250819/sk-2036309658.html
ханты-мансийский автономный округ
россия
сургутский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049537317_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4c139e203d766ab59ca707d81abe728d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, сургутский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Сургутский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Югре сборщик шишек случайно застрелил другого шишкаря

В ХМАО сборщик шишек застрелил другого шишкаря, перепутав его с медведем

© Фото : СК России по ХМАО - ЮгреМесто проишествия в лесу в Ханты-Мансийском автономном округе, где сборщик шишек застрелил из охотничьего ружья другого сборщика шишек, перепутав его с медведем
Место проишествия в лесу в Ханты-Мансийском автономном округе, где сборщик шишек застрелил из охотничьего ружья другого сборщика шишек, перепутав его с медведем - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : СК России по ХМАО - Югре
Место проишествия в лесу в Ханты-Мансийском автономном округе, где сборщик шишек застрелил из охотничьего ружья другого сборщика шишек, перепутав его с медведем
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Сборщик шишек в лесу в Ханты-Мансийском автономном округе застрелил другого шишкаря, перепутав его с медведем, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, днем 14 октября 33-летний житель Сургутского района собирал шишки в лесу в Октябрьском районе Югры, мужчина был со своей собакой лайкой, при себе у него находилось заряженное охотничье ружье.
"В условиях сумерек в связи с агрессивным поведением собаки, начавшей лаять на неустановленный объект, мужчина произвел выстрел из ружья в сторону леса, предположив, что там находится медведь. Фактически в зоне выстрела, на расстоянии около 120 метров, находился не дикий зверь, а другой сборщик шишек. От полученного огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали в управлении.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В пресс-службе отметили, что несчастные случаи с причинением огнестрельных ранений в лесу во время охоты регистрируются ежегодно, и среди главных причин таких происшествий – несоблюдение мер безопасности, игнорирование правил охоты и неверная оценка обстановки или отсутствие таковой вообще.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Житель Подольска, случайно застреливший женщину, получил срок в колонии
19 августа, 15:25
 
ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округРоссияСургутский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала