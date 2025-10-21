https://ria.ru/20251021/yugra-2049538592.html
В Югре сборщик шишек случайно застрелил другого шишкаря
В Югре сборщик шишек случайно застрелил другого шишкаря - РИА Новости, 21.10.2025
В Югре сборщик шишек случайно застрелил другого шишкаря
Сборщик шишек в лесу в Ханты-Мансийском автономном округе застрелил другого шишкаря, перепутав его с медведем, сообщила во вторник пресс-служба регионального...
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Сборщик шишек в лесу в Ханты-Мансийском автономном округе застрелил другого шишкаря, перепутав его с медведем, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, днем 14 октября 33-летний житель Сургутского района
собирал шишки в лесу в Октябрьском районе
Югры, мужчина был со своей собакой лайкой, при себе у него находилось заряженное охотничье ружье.
"В условиях сумерек в связи с агрессивным поведением собаки, начавшей лаять на неустановленный объект, мужчина произвел выстрел из ружья в сторону леса, предположив, что там находится медведь. Фактически в зоне выстрела, на расстоянии около 120 метров, находился не дикий зверь, а другой сборщик шишек. От полученного огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали в управлении.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В пресс-службе отметили, что несчастные случаи с причинением огнестрельных ранений в лесу во время охоты регистрируются ежегодно, и среди главных причин таких происшествий – несоблюдение мер безопасности, игнорирование правил охоты и неверная оценка обстановки или отсутствие таковой вообще.