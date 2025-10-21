Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 21.10.2025
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю
2025
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю

ВСУ за сутки потеряли более 215 военных в зоне действия "Юга"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили 215 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Платоновка, Пазено, Дроновка, Звановка, Николаевка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия., а также три склада боеприпасов.
