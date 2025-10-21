Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили 215 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия., а также три склада боеприпасов.