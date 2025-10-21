https://ria.ru/20251021/yug-2049556095.html
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили 215 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Донецкой Народной Республике, сообщило во... РИА Новости, 21.10.2025
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю
ВСУ за сутки потеряли более 215 военных в зоне действия "Юга"