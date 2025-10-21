Рейтинг@Mail.ru
Криминального авторитета Япончика планировали убить на мосту на МКАД - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/yaponchik-2049503167.html
Криминального авторитета Япончика планировали убить на мосту на МКАД
Криминального авторитета Япончика планировали убить на мосту на МКАД - РИА Новости, 21.10.2025
Криминального авторитета Япончика планировали убить на мосту на МКАД
Криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) планировали убить на мосту на МКАД, но у того была бронированная машина, указано в материалах, имеющихся РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T04:02:00+03:00
2025-10-21T04:02:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
каха газзаев
московский городской суд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593814006_0:36:796:484_1920x0_80_0_0_17c9d02a4beb163c199b81aa8b732607.jpg
https://ria.ru/20250726/turtsija-2031555455.html
https://ria.ru/20250204/prigovor-1997211522.html
https://ria.ru/20250327/ubiystvo-2007818714.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593814006_34:0:777:557_1920x0_80_0_0_e4cff004c069c604fa44c096f473e3fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), каха газзаев, московский городской суд, происшествия
Москва, Московская область (Подмосковье), Каха Газзаев, Московский городской суд, Происшествия
Криминального авторитета Япончика планировали убить на мосту на МКАД

Япончика планировали убить на мосту на МКАД, но у него была бронированная машина

© РИА Новости / Кирилл КалинниковВячеслав Иваньков по кличке Япончик
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) планировали убить на мосту на МКАД, но у того была бронированная машина, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Говорил (один из фигурантов - ред.), что лучше бы было совершить убийство на мосту на МКАДе, но у (Иванькова - ред.) была бронированная автомашина, поэтому решено было исполнить заказ там, где это и случилось", - следует из показаний одного из обвиняемых по уголовному делу.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Турция не отвечает на запросы о выдаче организатора убийства Япончика
26 июля, 03:50
В Иванькова выстрелили у ресторана "Тайский слон" в Москве в июле 2009 года. Пострадавший умер в октябре от ран в больнице.
Мосгорсуд в середине января признал Илью Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима.
По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Симония, житель Подмосковья, организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Защита обжаловала приговор организатору убийства Япончика
4 февраля, 02:29
Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения.
Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию - к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима.
Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится и сам Симония.
Траурные венки у могилы криминального авторитета Аслана Усояна на Хованском кладбище - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Присяжные признали главаря Таганской ОПГ причастным к убийству Деда Хасана
27 марта, 23:12
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Каха ГаззаевМосковский городской судПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала