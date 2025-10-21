Криминального авторитета Япончика планировали убить на мосту на МКАД

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) планировали убить на мосту на МКАД, но у того была бронированная машина, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Говорил (один из фигурантов - ред.), что лучше бы было совершить убийство на мосту на МКАДе, но у (Иванькова - ред.) была бронированная автомашина, поэтому решено было исполнить заказ там, где это и случилось", - следует из показаний одного из обвиняемых по уголовному делу.

В Иванькова выстрелили у ресторана "Тайский слон" в Москве в июле 2009 года. Пострадавший умер в октябре от ран в больнице.

Мосгорсуд в середине января признал Илью Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Симония, житель Подмосковья , организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева , Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.

Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения.

Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию - к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима.