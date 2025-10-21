Четыре муниципалитета Ямала получат гранты на развитие территорий

САЛЕХАРД, 21 окт – РИА Новости. Четыре муниципалитета Ямала получат гранты на развитие социальной инфраструктуры благодаря высоким показателям эффективности управления в 2024 году, сообщает правительство региона.

По данным властей, Ноябрьск, Губкинский, Ямальский и Шурышкарский районы стали победителями конкурса на выделение грантов среди муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа. Грантовые средства будут направлены на улучшение социальной инфраструктуры региона.

"Муниципалитеты показали лучшие результаты по итогам мониторинга эффективности органов местного самоуправления в прошлом году. Выделенные средства муниципалитеты смогут направить на реализацию приоритетных инициатив: обновление городской и сельской среды, ремонт и модернизацию школ, больниц и учреждений культуры, оснащение спортивных и досуговых центров, обеспечение жильем малоимущих семей, а также повышение квалификации педагогов", - говорится в сообщении.

Решение о выделении средств приняла экспертная комиссия, возглавляемая губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Итоги были подведены на основе статистики Росстата, показателей муниципальной отчетности и опросов населения.

В ходе подведения итогов комиссия отметила позитивные тенденции, добавляют в пресс-службе. Уровень удовлетворенности действиями органов местного самоуправления в регионе увеличился с 71% до 75%. Особенно заметный рост индекса удовлетворенности наблюдается в Надымском, Ямальском, Пуровском районах, Губкинском и Муравленко. Лучший результат по доле граждан, улучшивших жилищные условия, показал Пуровский район. Также отмечено значительное увеличение числа переселенцев из аварийного фонда в Шурышкарском, Тазовском районах и Салехарде.

В шести муниципалитетах округа – Салехарде, Ноябрьске, Пуровском, Шурышкарском, Красноселькупском и Приуральском районах – наблюдается заметный рост объемов строительства жилья. Наиболее высокие темпы роста частных инвестиций на душу населения отмечены в Муравленко, Новом Уренгое, Лабытнанги, а также в Тазовском и Надымском районах. В 2024 году во всех муниципалитетах увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч жителей благодаря росту числа самозанятых на 36%.