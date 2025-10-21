Рейтинг@Mail.ru
Четыре муниципалитета Ямала получат гранты на развитие территорий
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:10 21.10.2025
Четыре муниципалитета Ямала получат гранты на развитие территорий
Четыре муниципалитета Ямала получат гранты на развитие территорий - РИА Новости, 21.10.2025
Четыре муниципалитета Ямала получат гранты на развитие территорий
Четыре муниципалитета Ямала получат гранты на развитие социальной инфраструктуры благодаря высоким показателям эффективности управления в 2024 году, сообщает... РИА Новости, 21.10.2025
ямало-ненецкий автономный округ
ноябрьск
губкинский
дмитрий артюхов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
ямал
ноябрьск
губкинский
ямал
ноябрьск, губкинский, дмитрий артюхов, федеральная служба государственной статистики (росстат), ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ноябрьск, Губкинский, Дмитрий Артюхов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Ямал
Четыре муниципалитета Ямала получат гранты на развитие территорий

Четыре муниципалитета Ямала получат гранты на развитие социальной инфраструктуры

© iStock.com / Sergey DementyevМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© iStock.com / Sergey Dementyev
Мужчина считает рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САЛЕХАРД, 21 окт – РИА Новости. Четыре муниципалитета Ямала получат гранты на развитие социальной инфраструктуры благодаря высоким показателям эффективности управления в 2024 году, сообщает правительство региона.
По данным властей, Ноябрьск, Губкинский, Ямальский и Шурышкарский районы стали победителями конкурса на выделение грантов среди муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа. Грантовые средства будут направлены на улучшение социальной инфраструктуры региона.
Ноты - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Первый молодежный симфонический оркестр на Ямале закончил прием заявок
17 октября, 14:21
"Муниципалитеты показали лучшие результаты по итогам мониторинга эффективности органов местного самоуправления в прошлом году. Выделенные средства муниципалитеты смогут направить на реализацию приоритетных инициатив: обновление городской и сельской среды, ремонт и модернизацию школ, больниц и учреждений культуры, оснащение спортивных и досуговых центров, обеспечение жильем малоимущих семей, а также повышение квалификации педагогов", - говорится в сообщении.
Решение о выделении средств приняла экспертная комиссия, возглавляемая губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Итоги были подведены на основе статистики Росстата, показателей муниципальной отчетности и опросов населения.
В ходе подведения итогов комиссия отметила позитивные тенденции, добавляют в пресс-службе. Уровень удовлетворенности действиями органов местного самоуправления в регионе увеличился с 71% до 75%. Особенно заметный рост индекса удовлетворенности наблюдается в Надымском, Ямальском, Пуровском районах, Губкинском и Муравленко. Лучший результат по доле граждан, улучшивших жилищные условия, показал Пуровский район. Также отмечено значительное увеличение числа переселенцев из аварийного фонда в Шурышкарском, Тазовском районах и Салехарде.
В шести муниципалитетах округа – Салехарде, Ноябрьске, Пуровском, Шурышкарском, Красноселькупском и Приуральском районах – наблюдается заметный рост объемов строительства жилья. Наиболее высокие темпы роста частных инвестиций на душу населения отмечены в Муравленко, Новом Уренгое, Лабытнанги, а также в Тазовском и Надымском районах. В 2024 году во всех муниципалитетах увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч жителей благодаря росту числа самозанятых на 36%.
Правительство региона уточняет, что рейтинг эффективности деятельности муниципалитетов Ямала проводится ежегодно с 2011 года. Оцениваются городские поселения с числом жителей более 100 тысяч и менее 100 тысяч, а также районы с развитым промышленным сектором или агропромышленностью.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Сезон дорожных работ завершается на Ямале
20 октября, 14:39
 
Ямало-Ненецкий автономный округНоябрьскГубкинскийДмитрий АртюховФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Ямал
 
 
