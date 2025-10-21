Рейтинг@Mail.ru
WSJ узнала, что Трамп сказал Зеленскому о поставках "Томагавков"
12:32 21.10.2025 (обновлено: 12:33 21.10.2025)
WSJ узнала, что Трамп сказал Зеленскому о поставках "Томагавков"
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил ему, что Украине не стоит в ближайшее время рассчитывать на поставки ракет...
в мире
украина
дональд трамп
киев
владимир зеленский
сша
фридрих мерц
украина
киев
сша
в мире, украина, дональд трамп, киев, владимир зеленский, сша, фридрих мерц
В мире, Украина, Дональд Трамп, Киев, Владимир Зеленский, США, Фридрих Мерц
WSJ узнала, что Трамп сказал Зеленскому о поставках "Томагавков"

WSJ: Трамп призвал Зеленского не рассчитывать на "Томагавки" в ближайшем будущем

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил ему, что Украине не стоит в ближайшее время рассчитывать на поставки ракет Tomahawk, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Трамп заявил Зеленскому, что Украине не стоит ждать получения дальнобойных ракет Tomahawk в скором времени", - говорится в сообщении газеты.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме 17 октября Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
В миреУкраинаДональд ТрампКиевВладимир ЗеленскийСШАФридрих Мерц
 
 
