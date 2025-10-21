Рейтинг@Mail.ru
21.10.2025
13:44 21.10.2025
В США идет борьба за пост главы NASA, пишет WSJ со ссылкой на источники
В США идет борьба за пост главы NASA, пишет WSJ со ссылкой на источники - РИА Новости, 21.10.2025
В США идет борьба за пост главы NASA, пишет WSJ со ссылкой на источники
Министр транспорта США Шон Даффи, временно исполняющий обязанности главы NASA, и предприниматель Джаред Айзекман добиваются назначения на пост постоянного... РИА Новости, 21.10.2025
2025
в мире, сша, наса, дональд трамп
В мире, США, НАСА, Дональд Трамп
В США идет борьба за пост главы NASA, пишет WSJ со ссылкой на источники

WSJ: Шон Даффи и Джаред Айзекман борются за пост постоянного руководителя NASA

CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA LogoЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo
Логотип НАСА. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи, временно исполняющий обязанности главы NASA, и предприниматель Джаред Айзекман добиваются назначения на пост постоянного руководителя агентства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, Шон Даффи заявил в беседах с коллегами о желании возглавить NASA на постоянной основе. На этот же пост претендует миллиардер и предприниматель Джаред Айзекман, кандидатура которого ранее уже выдвигалась, но впоследствии была отозвана президентом США Дональдом Трампом.
Художественное изображение космического корабля DART, подлетающего к астероиду Диморф - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Изучили и ужаснулись". Ученые NASA нашли в грунте астероида "иную жизнь"
15 октября, 19:34
"За кулисами оба мужчины борются за руководство NASA. В минувшие выходные советники и конгрессмены, представляющие Даффи и Айзекмана, связывались с представителями администрации Трампа, включая самого президента, чтобы поддержать своих кандидатов", - говорится в публикации.
По сведениям источников, в окружении Даффи пытались убедить Белый дом не поддерживать Айзекмана, утверждая, что тот привлекал лоббистов и блогеров для продвижения своей кандидатуры. Сам Айзекман отрицал использование любых оплаченных посредников и подчеркнул, что не делал заявлений о повторном выдвижении.
Срок временных полномочий Даффи истекает в конце года, и администрация Трампа намерена в ближайшее время определиться с кандидатурой нового руководителя NASA.
В июле Трамп назначил министра транспорта США Шона Даффи временно исполняющим обязанности главы космического агентства после отклонения кандидатуры Джареда Айзекмана, ранее представленной его бывшим соратником Илоном Маском. Позднее президент объяснил это тем, что Айзекман якобы является "чистокровным демократом", который никогда ранее не жертвовал средства Республиканской партии.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Айзекман и Трамп в последние недели неоднократно встречались и обсуждали возможность повторного выдвижения миллиардера на пост главы NASA. По данным источников агентства, президент пока не принял окончательного решения.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Маск прокомментировал новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии
17 октября, 11:58
 
