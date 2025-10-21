В США идет борьба за пост главы NASA, пишет WSJ со ссылкой на источники

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи, временно исполняющий обязанности главы NASA, и предприниматель Джаред Айзекман добиваются назначения на пост постоянного руководителя агентства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, Шон Даффи заявил в беседах с коллегами о желании возглавить NASA на постоянной основе. На этот же пост претендует миллиардер и предприниматель Джаред Айзекман, кандидатура которого ранее уже выдвигалась, но впоследствии была отозвана президентом США Дональдом Трампом.
"За кулисами оба мужчины борются за руководство NASA. В минувшие выходные советники и конгрессмены, представляющие Даффи и Айзекмана, связывались с представителями администрации Трампа, включая самого президента, чтобы поддержать своих кандидатов", - говорится в публикации.
По сведениям источников, в окружении Даффи пытались убедить Белый дом не поддерживать Айзекмана, утверждая, что тот привлекал лоббистов и блогеров для продвижения своей кандидатуры. Сам Айзекман отрицал использование любых оплаченных посредников и подчеркнул, что не делал заявлений о повторном выдвижении.
Срок временных полномочий Даффи истекает в конце года, и администрация Трампа намерена в ближайшее время определиться с кандидатурой нового руководителя NASA.
В июле Трамп назначил министра транспорта США Шона Даффи временно исполняющим обязанности главы космического агентства после отклонения кандидатуры Джареда Айзекмана, ранее представленной его бывшим соратником Илоном Маском. Позднее президент объяснил это тем, что Айзекман якобы является "чистокровным демократом", который никогда ранее не жертвовал средства Республиканской партии.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Айзекман и Трамп в последние недели неоднократно встречались и обсуждали возможность повторного выдвижения миллиардера на пост главы NASA. По данным источников агентства, президент пока не принял окончательного решения.
Маск прокомментировал новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии
17 октября, 11:58