В США идет борьба за пост главы NASA, пишет WSJ со ссылкой на источники

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи, временно исполняющий обязанности главы NASA, и предприниматель Джаред Айзекман добиваются назначения на пост постоянного руководителя агентства, сообщает газета Министр транспорта США Шон Даффи, временно исполняющий обязанности главы NASA, и предприниматель Джаред Айзекман добиваются назначения на пост постоянного руководителя агентства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Дональдом Трампом. Как отмечает издание, Шон Даффи заявил в беседах с коллегами о желании возглавить NASA на постоянной основе. На этот же пост претендует миллиардер и предприниматель Джаред Айзекман, кандидатура которого ранее уже выдвигалась, но впоследствии была отозвана президентом США

"За кулисами оба мужчины борются за руководство NASA. В минувшие выходные советники и конгрессмены, представляющие Даффи и Айзекмана, связывались с представителями администрации Трампа, включая самого президента, чтобы поддержать своих кандидатов", - говорится в публикации.

По сведениям источников, в окружении Даффи пытались убедить Белый дом не поддерживать Айзекмана, утверждая, что тот привлекал лоббистов и блогеров для продвижения своей кандидатуры. Сам Айзекман отрицал использование любых оплаченных посредников и подчеркнул, что не делал заявлений о повторном выдвижении.

Срок временных полномочий Даффи истекает в конце года, и администрация Трампа намерена в ближайшее время определиться с кандидатурой нового руководителя NASA.

В июле Трамп назначил министра транспорта США Шона Даффи временно исполняющим обязанности главы космического агентства после отклонения кандидатуры Джареда Айзекмана, ранее представленной его бывшим соратником Илоном Маском . Позднее президент объяснил это тем, что Айзекман якобы является "чистокровным демократом", который никогда ранее не жертвовал средства Республиканской партии.