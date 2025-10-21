Главу вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области задержали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области и глава одного из отделов ведомства задержаны по делу о взятке в размере более 2 миллионов рублей от частных охранных предприятий, сообщает УФСБ региона.

В релизе не называется фамилия задержанного начальника управления, но, как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о полковнике Иване Давыдове, назначенном на эту должность в ноябре 2023 года.

По данным УФСБ, начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по региону получил с помощью начальника одного из отделов взятку в размере более 2,1 миллиона рублей от частного предпринимателя.

"Злоумышленники давали указания подчиненным проводить в частных охранных организациях внеплановые проверки комнат хранения оружия в целях выявления нарушений технического обеспечения охранной сигнализации. В дальнейшем они принуждали представителей частных охранных организаций к заключению договоров с аффилированными взяткодателю компаниями на разработку проектной документации, в которых было указано оборудование, производимое и реализуемое исключительно подконтрольными предприятиями", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в случае разработки представителями частных охранных организаций проектной документации в сторонних организациях должностными лицами создавались условия, направленные на принуждение к заключению договора исключительно с аффилированными структурами.

Следственным управлением СК России по Нижегородской области в отношении начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении начальника отдела Росгвардии – по части 4 статьи 291.1. УК РФ (посредничество во взяточничестве).