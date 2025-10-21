Рейтинг@Mail.ru
Главу вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области задержали
16:35 21.10.2025 (обновлено: 17:50 21.10.2025)
Главу вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области задержали
Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области и глава одного из отделов ведомства задержаны по делу о взятке в размере более... РИА Новости, 21.10.2025
происшествия
россия
нижегородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, нижегородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области и глава одного из отделов ведомства задержаны по делу о взятке в размере более 2 миллионов рублей от частных охранных предприятий, сообщает УФСБ региона.
В релизе не называется фамилия задержанного начальника управления, но, как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о полковнике Иване Давыдове, назначенном на эту должность в ноябре 2023 года.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Ульяновской области задержали начальника уголовного розыска
15 октября, 10:40
По данным УФСБ, начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по региону получил с помощью начальника одного из отделов взятку в размере более 2,1 миллиона рублей от частного предпринимателя.
"Злоумышленники давали указания подчиненным проводить в частных охранных организациях внеплановые проверки комнат хранения оружия в целях выявления нарушений технического обеспечения охранной сигнализации. В дальнейшем они принуждали представителей частных охранных организаций к заключению договоров с аффилированными взяткодателю компаниями на разработку проектной документации, в которых было указано оборудование, производимое и реализуемое исключительно подконтрольными предприятиями", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в случае разработки представителями частных охранных организаций проектной документации в сторонних организациях должностными лицами создавались условия, направленные на принуждение к заключению договора исключительно с аффилированными структурами.
Следственным управлением СК России по Нижегородской области в отношении начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении начальника отдела Росгвардии – по части 4 статьи 291.1. УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Отмечается, что в ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Сотрудники УФСБ региона устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанных и их возможных соучастников.
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
На Кубани задержали главу района по подозрению в хищении, сообщил источник
11 октября, 17:22
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
