Более 150 компаний участвуют в Международной выставке "Реклама" на ВДНХ

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Современные рекламные технологии представлены на 32-й международной специализированной выставке "Реклама-2025", открывшейся во вторник на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.

Выставка "Реклама-2025" традиционно объединяет производителей наружной и интерьерной рекламы, вывесок, указателей и рекламных электронных носителей, а также поставщиков оборудования и материалов для производства рекламы, готовых решений для светодизайна. В ней участвуют специалисты по медийным коммуникациям, представители рекламных агентств и рекламно-производственных компаний, профильные эксперты.

"У выставки "Реклама" богатая история. За три десятилетия она стала отражением эволюции рекламного рынка в России. Менялись технологии, форматы и подходы, но выставка всегда оставалась площадкой, где можно увидеть, как живет и развивается индустрия. Сегодня рекламная отрасль – это не только рынок услуг, но и важнейшая часть креативной экономики. Рынок рекламы сосредоточен на эффективности и измеримом результате. Компании ищут не просто идеи, а инструменты, которые реально работают", - отметил генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев.

По его словам, все эти инструменты в экспозиции можно увидеть в действии: от печатного, гравировального и маркировочного оборудования до решений в области светодизайна, цифровых носителей и ИИ-сервисов. "Реклама-2025" сохраняет роль рабочей площадки, где встречаются производители, агентства и бренды, формируется общее понимание будущего рекламной отрасли.

В выставке принимают участие более 150 компаний из России, Китая и Белоруссии, более 100 из них – российские. Благодаря содействию региональных ТПП и центров поддержки предпринимательства с коллективными стендами в выставке примут участие компании из Владимирской и Рязанской областей. Впервые будет представлена экспозиция при поддержке ТПП Московской области.

Также в этом году особый акцент сделан на двух тематических направлениях – Digital Signage и Light & City, где цифровые носители и световые решения становятся неотъемлемой частью городской среды.

Деловая программа выставки сфокусирована на практических решениях для бизнеса – от оценки эффективности форматов и внедрения ИИ до автоматизации рекламно-производственных процессов. За три дня участники смогут узнать о лучших кейсах ведущих агентств и брендов, а также понять, как меняется рынок и как работать эффективнее в условиях роста издержек и ужесточения регулирования.

Программу открыла организованная Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) конференция на тему "Как работает реклама в 2025 году? От креатива до результата". Эксперты обсудили, какие форматы приносят наибольший эффект, как ИИ и пользовательский контент меняют рекламные стратегии, как измерять отдачу от креатива и многое другое.

"Мозг потребителя сейчас похож на свалку огромного количества креативов. Например, логотипов, информации. И потребитель как будто уже не в состоянии вычленить что-то из этого", - обозначила на конференции проблему диджитал-директор коммуникационной группы АДВ Ирина Смирнова.

Смирнова добавила, что, по результатам многих исследований, что мир сегодня охватила эпидемия синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Аудитория постоянно скроллит ленту, ищет что-то новое и у бренда есть две секунды на то, чтобы зацепить пользователя, пояснила она.

В свою очередь, менеджер по работе с агентствами в VK Анна Локтева отметила, что в эпоху информационной перегрузки люди хотят, чтобы их понимали и слышали.

"Мы живем в эпоху информационной перегрузки. У нас у каждого по миллиону чатов рабочих и не только, рекламные рассылки, новости, и все это очень трудно эмоционально проносить через себя. Что касается рекламы, агрессивные продажи больше не приносят того отклика, что раньше. Потребитель стал избирательным, чувствительным. Теперь люди больше не хотят, чтобы им продавали, они хотят, чтобы их понимали и слышали. И в результате бренды вынуждены искать более мягкие, человечные формы. Возникает много поколений брендов, которые строят коммуникации на эмпатии. Они продают не продукт, они продают состояние, которое дает этот продукт", - сказала Локтева.

Модератор сессии, глава Astralab Иван Парышев заключил, что, несмотря на изменения, фундаментальные проблемы инсайта в рекламе, например, как достучаться до покупателя, не поменялись.

В среду деловая программа будет посвящена диджитал-маркетингу и наружной рекламе. На сессиях обсудят персонализацию, аналитику, регулирование диджитал-площадок, использование нейросетей в коммуникациях. Следующий день выставки объединит форум "Экосистема продающего бренда" и PUBLISH Tech Day. Темы дня – репутация и PR в кризис, клиентский опыт, бренд как бизнес-актив, а также демонстрация новейших решений для цифровой и текстильной печати, автоматизации и интеграции с маркетплейсами.

Особое место в программе занимает XIV Международный форум "Матрица рекламы" – крупнейшая дискуссионная площадка выставки, которая будет проходить все три дня. Эксперты рынка обсудят вопросы рекламного рынка: маркировку рекламы, брендинг, эффективные рекламные площадки, производство сувениров, работу с персоналом и многое другое.