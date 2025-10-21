На аукционе в Монако не смогли продать посмертную маску Высоцкого

МОНАКО, 21 окт - РИА Новости. Посмертная маска советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого не была продана на аукционе Hermitage Fine Art Monaco, который состоялся в среду, передаёт корреспондент РИА Новости.

Данный лот стал одним из самых дорогих на торгах. Стартовая цена, установленная аукционным домом, составляла 100 тысяч евро.

Принять участие в торгах можно было как прибыв в отель " Метрополь ", где проходил аукцион, так и онлайн и по телефону.

Однако желающих сделать ставки не нашлось.

Как объяснила РИА Новости ведущая торги аукционист, дальнейшая судьба лота зависит от решения владельца: он может дать аукционому дому срок для получения предложений о покупке после аукциона, может повторно выставить лот на торги или отозвать его. Маловероятным, но возможным сценарием является снижение цены объекта.

В аукционном доме Hermitage Fine Art Monaco отказались комментировать, с чем может быть связано отсутствие интереса к данному лоту, отметив лишь, что он весьма необычен.

Посмертная маска артиста - первая из трех известных бронзовых посмертных масок Высоцкого – отлита из бронзы в 1980 году по гипсовому оригиналу, который изготовил советский скульптор Юрий Васильев . На ее оборотной стороне красной краской написаны дата и латинские буквы M и V. Это инициалы первого владельца маски - французской актрисы и певицы русского происхождения Марины Влади , которая была женой Высоцкого в 1970-1980 годах. Согласно сайту аукционного дома, к ним маска попала из частной коллекции.