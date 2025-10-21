Рейтинг@Mail.ru
На аукционе в Монако не смогли продать посмертную маску Высоцкого
Культура
 
21:31 21.10.2025
На аукционе в Монако не смогли продать посмертную маску Высоцкого
На аукционе в Монако не смогли продать посмертную маску Высоцкого - РИА Новости, 21.10.2025
На аукционе в Монако не смогли продать посмертную маску Высоцкого
Посмертная маска советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого не была продана на аукционе Hermitage Fine Art Monaco, который... РИА Новости, 21.10.2025
На аукционе в Монако не смогли продать посмертную маску Высоцкого

На посмертную маску Высоцкого на аукционе в Монако не нашлось покупателя

Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий. Архивное фото
МОНАКО, 21 окт - РИА Новости. Посмертная маска советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого не была продана на аукционе Hermitage Fine Art Monaco, который состоялся в среду, передаёт корреспондент РИА Новости.
Данный лот стал одним из самых дорогих на торгах. Стартовая цена, установленная аукционным домом, составляла 100 тысяч евро.
Принять участие в торгах можно было как прибыв в отель "Метрополь", где проходил аукцион, так и онлайн и по телефону.
Однако желающих сделать ставки не нашлось.
Как объяснила РИА Новости ведущая торги аукционист, дальнейшая судьба лота зависит от решения владельца: он может дать аукционому дому срок для получения предложений о покупке после аукциона, может повторно выставить лот на торги или отозвать его. Маловероятным, но возможным сценарием является снижение цены объекта.
В аукционном доме Hermitage Fine Art Monaco отказались комментировать, с чем может быть связано отсутствие интереса к данному лоту, отметив лишь, что он весьма необычен.
Посмертная маска артиста - первая из трех известных бронзовых посмертных масок Высоцкого – отлита из бронзы в 1980 году по гипсовому оригиналу, который изготовил советский скульптор Юрий Васильев. На ее оборотной стороне красной краской написаны дата и латинские буквы M и V. Это инициалы первого владельца маски - французской актрисы и певицы русского происхождения Марины Влади, которая была женой Высоцкого в 1970-1980 годах. Согласно сайту аукционного дома, к ним маска попала из частной коллекции.
В 2025 году исполнилось 45 лет со дня смерти Высоцкого. Артист родился 25 января 1938 года в Москве. Он был одним из самых известных бардов советской эпохи; большую популярность ему принесли стихи и песни собственного сочинения, которые он исполнял. Как актер кино он запомнился зрителям благодаря ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя" и "Маленькие трагедии", однако на его счету несколько десятков ролей в таких картинах как "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Хозяин тайги", "Служили два товарища", "Вертикаль" и "Стряпуха". В 1960 году Высоцкий окончил Школу-студию МХАТ, затем служил в Театре на Таганке, где играл Галилея (спектакль "Жизнь Галилея", 1966), Хлопушу ("Пугачёв", 1967), Гамлета ("Гамлет", 1971), Лопахина ("Вишнёвый сад", 1975), Свидригайлова ("Преступление и наказание", 1979).
Культура
 
 
