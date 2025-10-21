Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали о роли генерала Драпатого для западных кураторов - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/vsu-2049721188.html
Силовики рассказали о роли генерала Драпатого для западных кураторов
Силовики рассказали о роли генерала Драпатого для западных кураторов - РИА Новости, 21.10.2025
Силовики рассказали о роли генерала Драпатого для западных кураторов
Назначение командующим группировки Объединенных сил ВСУ генерала Михаила Драпатого было сделано в угоду западным кураторам Украины, которые доверяют ему больше, РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T23:12:00+03:00
2025-10-21T23:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
запорожье
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986544229_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_441402d7257419fce4f4c1a8f316115d.jpg
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024314471.html
украина
харьковская область
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986544229_241:0:1141:675_1920x0_80_0_0_83c1e0f37074b9e2b3770d0f192ad1cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины
Силовики рассказали о роли генерала Драпатого для западных кураторов

Назначение Драпатого было сделано в угоду западным кураторам

© Фото : Министерство обороны УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Министерство обороны Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Назначение командующим группировки Объединенных сил ВСУ генерала Михаила Драпатого было сделано в угоду западным кураторам Украины, которые доверяют ему больше, чем пытавшемуся избавиться от него главкому ВСУ Сырскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские СМИ ранее сообщали, что Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр" (прежнее название "Хортица"), которая отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковской области, а ее командующего Драпатого отправил на понижение в Харьковскую область, сократив зону его ответственности примерно вдвое.
"Так или иначе ВСУ погонят "на убой", и не исключено, что уже готов сценарий нового "контрнаступа". Однако руководить им Запад попросит уже "своего" человека. Драпатый, в отличие от Сырского, очень хорошо зарекомендовал себя в кругах натовского военного руководства, однако внутри самой Украины он стал неудобным для киевского режима", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "как бы ни пытался Сырский спрятать подальше конкурента за излишнюю самостоятельность и болтливость, у него это не получилось из-за прямого вмешательства западных кураторов Украины".
Драпатый, который ранее руководил сухопутными войсками Украины, в очень резкой форме критиковал систему управления ВСУ. В частности, он говорил о круговой поруке и безнаказанности за массовую гибель военнослужащих.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Очередь за женщинами". Сырский готовит Украину к неизбежному
23 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьЗапорожьеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала