Силовики рассказали о роли генерала Драпатого для западных кураторов

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Назначение командующим группировки Объединенных сил ВСУ генерала Михаила Драпатого было сделано в угоду западным кураторам Украины, которые доверяют ему больше, чем пытавшемуся избавиться от него главкому ВСУ Сырскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Украинские СМИ ранее сообщали, что Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр" (прежнее название "Хортица"), которая отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковской области , а ее командующего Драпатого отправил на понижение в Харьковскую область, сократив зону его ответственности примерно вдвое.

"Так или иначе ВСУ погонят "на убой", и не исключено, что уже готов сценарий нового "контрнаступа". Однако руководить им Запад попросит уже "своего" человека. Драпатый, в отличие от Сырского, очень хорошо зарекомендовал себя в кругах натовского военного руководства, однако внутри самой Украины он стал неудобным для киевского режима", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "как бы ни пытался Сырский спрятать подальше конкурента за излишнюю самостоятельность и болтливость, у него это не получилось из-за прямого вмешательства западных кураторов Украины".