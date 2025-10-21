https://ria.ru/20251021/vsu-2049721188.html
Силовики рассказали о роли генерала Драпатого для западных кураторов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Назначение командующим группировки Объединенных сил ВСУ генерала Михаила Драпатого было сделано в угоду западным кураторам Украины, которые доверяют ему больше, чем пытавшемуся избавиться от него главкому ВСУ Сырскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские СМИ ранее сообщали, что Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр" (прежнее название "Хортица"), которая отвечала за значительную часть фронта от Запорожья
до Харьковской области
, а ее командующего Драпатого отправил на понижение в Харьковскую область, сократив зону его ответственности примерно вдвое.
"Так или иначе ВСУ
погонят "на убой", и не исключено, что уже готов сценарий нового "контрнаступа". Однако руководить им Запад попросит уже "своего" человека. Драпатый, в отличие от Сырского, очень хорошо зарекомендовал себя в кругах натовского военного руководства, однако внутри самой Украины
он стал неудобным для киевского режима", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "как бы ни пытался Сырский спрятать подальше конкурента за излишнюю самостоятельность и болтливость, у него это не получилось из-за прямого вмешательства западных кураторов Украины".
Драпатый, который ранее руководил сухопутными войсками Украины, в очень резкой форме критиковал систему управления ВСУ. В частности, он говорил о круговой поруке и безнаказанности за массовую гибель военнослужащих.