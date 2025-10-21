Хинштейн рассказал о резервном плане на случай атак ВСУ

КУРСК, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что на случай атак со стороны ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона, существует резервный план "Б", который он не станет озвучивать, чтобы противник не был о нем осведомлен.

"Вот накануне мне звонил наш сосед, мой товарищ Вячеслав Владимирович Гладков, губернатор Белгородской области, где правда непростая ситуация, где враг сознательно уничтожает энергетическую инфраструктуру. Попросил те котельные, которые мы закупили уже после моего прихода, передвижные, для того, чтобы обеспечить хотя бы на время, мы отдали ему, но под условия, сейчас за счет федеральных средств они закупают себе их, в случае, если не... что-то будет происходить у нас, все это однозначно заберём", – добавил глава региона.