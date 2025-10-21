Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал о резервном плане на случай атак ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/vsu-2049718849.html
Хинштейн рассказал о резервном плане на случай атак ВСУ
Хинштейн рассказал о резервном плане на случай атак ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Хинштейн рассказал о резервном плане на случай атак ВСУ
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что на случай атак со стороны ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона, существует резервный план "Б", РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T22:53:00+03:00
2025-10-21T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
александр хинштейн
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
https://ria.ru/20251021/rossiya-2049717640.html
белгородская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, курская область, александр хинштейн, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Александр Хинштейн, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Хинштейн рассказал о резервном плане на случай атак ВСУ

На случай атаки ВСУ на энергоинфраструктуру Курской области существует план «Б»

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что на случай атак со стороны ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона, существует резервный план "Б", который он не станет озвучивать, чтобы противник не был о нем осведомлен.
"Я хочу обратиться к жителям и сказать, чтобы люди для себя четко понимали - мы никого один на один с проблемами не оставим. Я не хочу по понятным причинам сейчас вдаваться в детали, какие меры мы для себя разработали, какие у нас есть планы резервные, так называемый план "Б", для того, чтобы противник, который, поверьте, очень внимательно мониторит все, что происходит в нашей публичной плоскости, в свою очередь, этими планами не был осведомлен. Но то, что касается, например, объектов социальной инфраструктуры, все они у нас оснащены резервными источниками питания. Есть передвижные котельные", – заявил Хинштейн в эфире телеканала "Сейм", ответив на вопрос, есть ли резервный план на случай атак ВСУ по энергетической инфраструктуре региона.
Он добавил, что в понедельник созванивался с главой соседней Белгородской области Вячеславом Гладковым, который ранее уже столкнулся с намеренными атаками на энергосистему области.
"Вот накануне мне звонил наш сосед, мой товарищ Вячеслав Владимирович Гладков, губернатор Белгородской области, где правда непростая ситуация, где враг сознательно уничтожает энергетическую инфраструктуру. Попросил те котельные, которые мы закупили уже после моего прихода, передвижные, для того, чтобы обеспечить хотя бы на время, мы отдали ему, но под условия, сейчас за счет федеральных средств они закупают себе их, в случае, если не... что-то будет происходить у нас, все это однозначно заберём", – добавил глава региона.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Хинштейн рассказал о работе саперов из КНДР в Курской области
Вчера, 22:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКурская областьАлександр ХинштейнВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала