https://ria.ru/20251021/vsu-2049718849.html
Хинштейн рассказал о резервном плане на случай атак ВСУ
Хинштейн рассказал о резервном плане на случай атак ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Хинштейн рассказал о резервном плане на случай атак ВСУ
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что на случай атак со стороны ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона, существует резервный план "Б", РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T22:53:00+03:00
2025-10-21T22:53:00+03:00
2025-10-21T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
александр хинштейн
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
https://ria.ru/20251021/rossiya-2049717640.html
белгородская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, курская область, александр хинштейн, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Александр Хинштейн, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Хинштейн рассказал о резервном плане на случай атак ВСУ
На случай атаки ВСУ на энергоинфраструктуру Курской области существует план «Б»
КУРСК, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что на случай атак со стороны ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона, существует резервный план "Б", который он не станет озвучивать, чтобы противник не был о нем осведомлен.
"Я хочу обратиться к жителям и сказать, чтобы люди для себя четко понимали - мы никого один на один с проблемами не оставим. Я не хочу по понятным причинам сейчас вдаваться в детали, какие меры мы для себя разработали, какие у нас есть планы резервные, так называемый план "Б", для того, чтобы противник, который, поверьте, очень внимательно мониторит все, что происходит в нашей публичной плоскости, в свою очередь, этими планами не был осведомлен. Но то, что касается, например, объектов социальной инфраструктуры, все они у нас оснащены резервными источниками питания. Есть передвижные котельные", – заявил Хинштейн
в эфире телеканала "Сейм"
, ответив на вопрос, есть ли резервный план на случай атак ВСУ
по энергетической инфраструктуре региона.
Он добавил, что в понедельник созванивался с главой соседней Белгородской области Вячеславом Гладковым
, который ранее уже столкнулся с намеренными атаками на энергосистему области.
"Вот накануне мне звонил наш сосед, мой товарищ Вячеслав Владимирович Гладков, губернатор Белгородской области, где правда непростая ситуация, где враг сознательно уничтожает энергетическую инфраструктуру. Попросил те котельные, которые мы закупили уже после моего прихода, передвижные, для того, чтобы обеспечить хотя бы на время, мы отдали ему, но под условия, сейчас за счет федеральных средств они закупают себе их, в случае, если не... что-то будет происходить у нас, все это однозначно заберём", – добавил глава региона.