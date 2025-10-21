https://ria.ru/20251021/vsu-2049716976.html
В Брянской области при атаке дронов пострадали два человека
Два мирных жителя ранены в Брянской области в результате атаки украинских дронов по гражданским автомобилям, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 21.10.2025
