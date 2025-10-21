Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке дронов пострадали два человека
22:29 21.10.2025
В Брянской области при атаке дронов пострадали два человека
Два мирных жителя ранены в Брянской области в результате атаки украинских дронов по гражданским автомобилям, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 21.10.2025
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Брянской области в результате атаки украинских дронов по гражданским автомобилям, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов поселок Вишневый Климовского района. В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшим – скорейшего выздоровления", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Хакеры KillNet получили технические характеристики БПЛА для ВСУ
Вчера, 20:32
 
В мире, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз
 
 
