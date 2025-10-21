https://ria.ru/20251021/vsu-2049708630.html
Балицкий сообщил об украинском обстреле Каменки-Днепровской
Балицкий сообщил об украинском обстреле Каменки-Днепровской - РИА Новости, 21.10.2025
Балицкий сообщил об украинском обстреле Каменки-Днепровской
ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее пяти взрывов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
россия
Балицкий сообщил об украинском обстреле Каменки-Днепровской
Балицкий: ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской