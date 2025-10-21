Рейтинг@Mail.ru
Балицкий сообщил об украинском обстреле Каменки-Днепровской
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 21.10.2025
Балицкий сообщил об украинском обстреле Каменки-Днепровской
Балицкий сообщил об украинском обстреле Каменки-Днепровской
ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее пяти взрывов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 21.10.2025
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия
Балицкий сообщил об украинском обстреле Каменки-Днепровской

Балицкий: ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской

© РИА Новости / Мария МарикянКаменка-Днепровская
Каменка-Днепровская - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Каменка-Днепровская. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее пяти взрывов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее пяти взрывов. Опасность повторных ударов сохраняется", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Кадыров рассказал об уничтожении пункта управления дронами ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала