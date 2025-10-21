Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ Херсонской области погибла женщина - РИА Новости, 21.10.2025
17:10 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/vsu-2049646238.html
При обстреле ВСУ Херсонской области погибла женщина
При обстреле ВСУ Херсонской области погибла женщина - РИА Новости, 21.10.2025
При обстреле ВСУ Херсонской области погибла женщина
Женщина погибла, еще пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ населенных пунктов Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T17:10:00+03:00
2025-10-21T17:10:00+03:00
происшествия
херсонская область
новая каховка
каир (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
новая каховка
каир (город)
При обстреле ВСУ Херсонской области погибла женщина

При обстреле ВСУ Херсонской области погибла женщина и пострадали пятеро

Последствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Женщина погибла, еще пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ населенных пунктов Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Новой Каховке обстрелы противника привели к гибели женщины 1959 года рождения. Пострадали четыре мирных жителя. Один человек госпитализирован в Каховскую ЦРБ, остальные получили медпомощь на месте", - написал в своем Telegram-канале Сальдо.
Глава региона также рассказал, что в селе Виноградово Алешкинского округа в результате украинской агрессии был ранен мужчина, он доставлен в больницу.
По словам Сальдо, под обстрел ВСУ за сутки попали и другие населенные пункты региона: Алешки, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Заводовка, Каиры, Кардашинка, Князе-Григорьевка, Корсунка, Малая Лепетиха, Старая Збурьевка и Таврийск.
