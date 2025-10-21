https://ria.ru/20251021/vsu-2049646238.html
При обстреле ВСУ Херсонской области погибла женщина
При обстреле ВСУ Херсонской области погибла женщина - РИА Новости, 21.10.2025
При обстреле ВСУ Херсонской области погибла женщина
Женщина погибла, еще пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ населенных пунктов Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T17:10:00+03:00
2025-10-21T17:10:00+03:00
2025-10-21T17:10:00+03:00
происшествия
херсонская область
новая каховка
каир (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002173840_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d385de87f35966709c8744460efa19d6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002173840_263:0:1227:723_1920x0_80_0_0_9403b581db3014bff15a62a545558d8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , новая каховка, каир (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Каир (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Херсонской области погибла женщина
При обстреле ВСУ Херсонской области погибла женщина и пострадали пятеро