При обстреле ВСУ Херсонской области погибла женщина

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Женщина погибла, еще пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ населенных пунктов Херсонской области за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Глава региона также рассказал, что в селе Виноградово Алешкинского округа в результате украинской агрессии был ранен мужчина, он доставлен в больницу.