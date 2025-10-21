Рейтинг@Mail.ru
Очевидица рассказала о реакции Прозорова сразу после покушения на него
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 21.10.2025
Очевидица рассказала о реакции Прозорова сразу после покушения на него
Очевидица рассказала о реакции Прозорова сразу после покушения на него

Экс-подполковник СБУ Прозоров после покушения повторял, что его все-таки достали

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Василий Прозоров
 Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Василий Прозоров. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сразу после покушения на него в апреле 2024 года в Москве был ошарашен случившимся и повторял, что его всё-таки достали, следует из показаний свидетельницы, оглашенных в зале 2-го Западного окружного военного суда.
Женщина проживала в доме, во дворе которого и произошел взрыв. Она рассказала следствию, что сразу после "взрыва, из-за которого дом будто пошатнулся", вышла на улицу, где увидела Прозорова. Тот сидел на обочине, выглядел ошарашенным, но не сильно пострадавшим, "почти без крови", про себя повторял фразу "всё-таки они меня достали", сказано в её показаниях.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Бортников раскрыл, кто стоял за операцией СБУ "Паутина"
16 октября, 09:16
Суд рассматривает по существу уголовного дело в отношении Владимира Головченко и Ивана Паскаря.
Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.
ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля 2024 года. Также были арестованы гражданин Украины Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь.
По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина – она объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.
Житель Луганска и гражданин Украины Журавлев сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него – по просьбе своей гражданской супруги Хрестиной, уточнил РИА Новости его адвокат Артур Абациев. В апреле 2024 года Хрестина попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.
В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
Прозоров, как ранее сообщала прокуратура Москвы, неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ.
Второй западный окружной военный суд в середине августа приговорил Журавлева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 500 тысяч рублей. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Вину также признал Головченко, тогда как Паскарь заявляет, что к преступлению не причастен.
Задержание россиянина, передававшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в передаче данных СБУ
Вчера, 10:36
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияУкраинаРостислав ЖуравлевВасилий ПрозоровСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Toyota CorollaПроисшествия
 
 
