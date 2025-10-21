Очевидица рассказала о реакции Прозорова сразу после покушения на него

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сразу после покушения на него в апреле 2024 года в Москве был ошарашен случившимся и повторял, что его всё-таки достали, следует из показаний свидетельницы, оглашенных в зале 2-го Западного окружного военного суда.

Женщина проживала в доме, во дворе которого и произошел взрыв. Она рассказала следствию, что сразу после "взрыва, из-за которого дом будто пошатнулся", вышла на улицу, где увидела Прозорова. Тот сидел на обочине, выглядел ошарашенным, но не сильно пострадавшим, "почти без крови", про себя повторял фразу "всё-таки они меня достали", сказано в её показаниях.

Суд рассматривает по существу уголовного дело в отношении Владимира Головченко и Ивана Паскаря.

Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию , получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминиров ал Toy ota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.

По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина – она объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.

Житель Луганска и гражданин Украины Журавлев сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него – по просьбе своей гражданской супруги Хрестиной, уточнил РИА Новости его адвокат Артур Абациев. В апреле 2024 года Хрестина попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.

В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.

Прозоров, как ранее сообщала прокуратура Москвы, неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ

Второй западный окружной военный суд в середине августа приговорил Журавлева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 500 тысяч рублей. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.