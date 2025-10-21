https://ria.ru/20251021/vsu-2049590521.html
Сальдо заявил о низком боевом духе в рядах ВСУ
Сальдо заявил о низком боевом духе в рядах ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Сальдо заявил о низком боевом духе в рядах ВСУ
Низкий боевой дух царит в рядах украинских войск, они несут большие потери, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:39:00+03:00
2025-10-21T14:39:00+03:00
2025-10-21T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
сша
владимир сальдо
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a236945f4091309493ea2d1ff732841.jpg
https://ria.ru/20251021/bloomberg-2049525747.html
херсонская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_ac17fbb4d3101d00913a7a99f122c66d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , сша, владимир сальдо, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , США, Владимир Сальдо, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Сальдо заявил о низком боевом духе в рядах ВСУ
Сальдо заявил о низком боевом духе и потерях ВСУ