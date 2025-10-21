Рейтинг@Mail.ru
Сальдо заявил о низком боевом духе в рядах ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 21.10.2025
Сальдо заявил о низком боевом духе в рядах ВСУ
21.10.2025
Сальдо заявил о низком боевом духе в рядах ВСУ
Низкий боевой дух царит в рядах украинских войск, они несут большие потери, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
херсонская область
сша
владимир сальдо
дональд трамп
вооруженные силы украины
херсонская область
сша
херсонская область , сша, владимир сальдо, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , США, Владимир Сальдо, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Сальдо заявил о низком боевом духе в рядах ВСУ

Сальдо заявил о низком боевом духе и потерях ВСУ

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Низкий боевой дух царит в рядах украинских войск, они несут большие потери, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Потери в рядах ВСУ велики, боевой дух низкий", - сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ВСУ намерены "перейти в наступление".
По мнению Сальдо, враг сильно обескровлен и не в том состоянии, чтобы организовать эффективное наступление.
"Как говорится, желания не совпадают с возможностями. Наши бойцы работают профессионально и держат рубежи надежно", - подчеркнул губернатор.
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Украины
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьСШАВладимир СальдоДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
