ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
волчанск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действия "Севера"
