ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действия "Севера"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/vsu-2049557001.html
ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 21.10.2025
ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:25:00+03:00
2025-10-21T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
волчанск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047912066_0:148:2971:1819_1920x0_80_0_0_fdd0c4548ac6c0c258008ea990d2eb08.jpg
https://ria.ru/20251020/ukraina-2049474916.html
сумская область
волчанск
сумская область, волчанск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действия "Севера"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действия группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Корчаковка, Перше Травня, Садки, Варачино и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей, артиллерийское орудие и восемь складов материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Мы проиграли". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине
20 октября, 20:46
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВолчанскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
