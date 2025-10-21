ВСУ потеряли более 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 40 боевиков ВСУ, танк, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ.