ВСУ потеряли более 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"
ВСУ потеряли более 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 21.10.2025
ВСУ потеряли более 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 40 боевиков ВСУ, танк, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции... РИА Новости, 21.10.2025
запорожская область
херсонская область
ВСУ потеряли более 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"
МО РФ: ВСУ потеряли более 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"