ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 30 дронами
11:34 21.10.2025
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 30 дронами
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 30 дронами
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 30 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.10.2025
белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 30 дронами

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 30 беспилотниками

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 30 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 19 населенных пунктов в шести приграничных районах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 14 снарядов и зафиксированы атаки 36 беспилотников, из них сбиты и подавлены 20. За отчетный период различные повреждения выявлены в 16 квартирах многоквартирного дома, шести частных домовладениях и трех транспортных средствах.
"В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое и Теребрено подверглись трем обстрелам с применением 10 боеприпасов. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Мешковое, Муром и Старовщина совершены атаки 10 беспилотников, семь из которых подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Белгородским районом подавлен один FPV-дрон, в Валуйском округе пять населенных пунктов атакованы девятью беспилотниками, восемь из которых сбиты и подавлены. По данным главы области, Волоконовский район атакован семью беспилотниками, в Грайворонском округе выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки девяти БПЛА, четыре из которых сбиты и подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Белгородская область Украина Шебекино Вячеслав Гладков Происшествия
 
 
