ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 30 дронами

БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 30 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 19 населенных пунктов в шести приграничных районах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 14 снарядов и зафиксированы атаки 36 беспилотников, из них сбиты и подавлены 20. За отчетный период различные повреждения выявлены в 16 квартирах многоквартирного дома, шести частных домовладениях и трех транспортных средствах.
"В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое и Теребрено подверглись трем обстрелам с применением 10 боеприпасов. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Мешковое, Муром и Старовщина совершены атаки 10 беспилотников, семь из которых подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Белгородским районом подавлен один FPV-дрон, в Валуйском округе пять населенных пунктов атакованы девятью беспилотниками, восемь из которых сбиты и подавлены. По данным главы области, Волоконовский район атакован семью беспилотниками, в Грайворонском округе выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки девяти БПЛА, четыре из которых сбиты и подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.