ВС России уничтожили четыре блиндажа ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/vsu-2049539384.html
ВС России уничтожили четыре блиндажа ВСУ на Константиновском направлении
Операторы ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили четыре блиндажа ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.10.2025
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили четыре блиндажа ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в светлое время суток в лесном массиве на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА были обнаружены четыре блиндажа противника. В укрытиях находились военнослужащие ВСУ, в том числе личный состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, после подтверждения координат цели были незамедлительно уничтожены с использованием ударных FPV-дронов.
"В результате точных действий операторов ударных беспилотников укрытия противника и находившаяся в них живая сила были ликвидированы", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
