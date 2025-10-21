ВС России уничтожили четыре блиндажа ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили четыре блиндажа ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в светлое время суток в лесном массиве на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА были обнаружены четыре блиндажа противника. В укрытиях находились военнослужащие ВСУ , в том числе личный состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, после подтверждения координат цели были незамедлительно уничтожены с использованием ударных FPV-дронов.