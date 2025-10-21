https://ria.ru/20251021/vsu-2049539384.html
ВС России уничтожили четыре блиндажа ВСУ на Константиновском направлении
Операторы ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили четыре блиндажа ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.10.2025
Бойцы "Юга" уничтожили четыре блиндажа ВСУ на Константиновском направлении